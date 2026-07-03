Mondial-2026 : Harry Kane, joyau d'une couronne anglaise jusqu'ici sans éclat

Que ferait l'Angleterre sans lui ? Certainement ses valises pour rentrer piteusement à la maison, s'il ne l'avait pas sortie de l'ornière face à la RD Congo, avec un doublé salvateur (2-1), qui masque à peine les difficultés de l'équipe dans ce Mondial.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Au lieu de quoi, les Three Lions rugissent encore comme ils peuvent et s'apprêtent à faire leur paquetage pour Mexico, où dans l'enfer de l'Azteca juché à 2.200 m d'altitude, les attend de pied ferme l'enfiévré pays coorganisateur en 8e de finale. Un adversaire, avec ses quatre victoires consécutives, huit buts marqués, aucun encaissé, bien plus imposant sur le papier que la RDC.

Or s'il y en a un que ce genre de défi n'effraie pas, parce que son job est justement de marquer et qu'il le fait à merveille, c'est Harry Kane. Et peu importe si c'est en se régalant toute la saison avec le Bayern Munich (61 buts en 51 apparitions) ou en cravachant durant ce Mondial avec l'Angleterre.

Son égalisation de la tête et sa frappe puissante en pivot, réussis en onze minutes dans le dernier quart d'heure, pour renverser une situation hautement compromise qui sans lui eût abouti à un fiasco monumental, ont été dans le plus pur style "Kanesien", avec ce sens inné du placement, cette volonté de fer dans l'engagement, cette précision si redoutable dans l'exécution.

"Moment héroïque"

"Quand vous avez quelqu'un qui peut vous faire gagner un match comme ça... Ce deuxième but, il envoie le ballon dans la lucarne, c’était dingue à voir. Quel joueur! Nous avons énormément de chance de l'avoir", saluait son vice-capitaine Declan Rice.

"C'est ce qu'on attend de lui et je pense que c'est ce qu'il attend de lui-même: quand il y a des matches difficiles, serrés, Harry est là pour les faire basculer et... au plus haut niveau", résumait encore le sélectionneur Thomas Tuchel.

Kane refusait de tirer la couverture à soi. "Leur gardien a sorti des arrêts incroyables, on commençait à se dire que c'était peut-être simplement un de ces jours-là. Mais c'est là que je suis le plus fier des gars, et de moi aussi. On a gardé la foi, on a continué à mettre le ballon dans les bonnes zones. L'un d'entre nous allait avoir son moment héroïque et heureusement pour moi, c'était aujourd'hui."

Et d'estimer pour finir que "d'un point de vue offensif, c'était de loin notre meilleur match du tournoi".

Jusqu'à ce qu'il joue les sauveurs, l'Angleterre a pourtant été longtemps poussive et sans grandes idées, à l'image de Jude Bellingham et Marcus Rashford, butant sur une défense congolaise et son gardien Lionel Mpasi, il est vrai dans un très bon jour.

Or ce fut déjà le cas, en phase de groupe, face au Ghana (0-0) puis lors de la laborieuse victoire contre le Panama (2-0), après une entame pourtant sous de bons auspices face à la Croatie (4-2).

"God save the Kane"

De sa boite à idées, Thomas Tuchel pourra peut-être sortir Anthony Gordon, remplaçant auteur des deux passes décisives à Kane et qui a apporté un peu de folie au jeu anglais. Sa bonne connexion avec l'ancien buteur de Tottenham pourrait en faire un titulaire.

Photo : AFP/VNA/CVN

Marqueur d'élite comme l'Angleterre n'en a sûrement jamais eu, sans faire injure à Bobby Charlton, Gary Lineker ou Wayne Rooney, l'attaquant de 32 ans en est désormais à 84 buts en 118 apparitions, très loin devant les références précitées, dont 13 inscrits en Coupe du monde, comme le Français Just Fontaine avec lequel il partage le 6e rang du classement des meilleurs scoreurs de l'histoire.

Dans cette édition, ses cinq réalisations (comme Erling Haaland) le placent juste derrière Lionel Messi (6, 19 au total) et Kylian Mbappé (6, 18 au total) lancés dans un passionnant sprint aux records.

"Ils ont tous les deux réalisé un tournoi incroyable jusqu'ici. C’est vous, les médias, qui allez nous comparer. De mon point de vue, il s'agit simplement de faire ce que je peux pour aider l'équipe à avancer", a-t-il répondu à ce sujet.

Elle avance donc. Et grâce à lui, l'Angleterre a même brisé un sort vieux de soixante ans, puisqu'elle n'avait plus remporté un match de Coupe du monde après avoir concédé le premier but depuis... la finale de 1966.

Et aujourd'hui, toute l'Angleterre de clamer "God save the Kane" pour qu'un deuxième sacre se produise.

AFP/VNA/CVN