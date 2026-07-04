Wimbledon : Djokovic malmené par Rinderknech, Sinner et Sabalenka faciles

La bataille a été compliquée mais la quête d'un 25 e titre record en Grand Chelem continue pour Novak Djokovic, qui a dû s'employer vendredi 3 juillet pour vaincre 7-5, 6-4, 1-6, 7-6 (7/4) le Français Arthur Rinderknech au 3 e tour de Wimbledon.

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Les No1 mondiaux Aryna Sabalenka et Jannik Sinner n'ont eux pas laissé échapper de set sur la route des huitièmes de finale, que ne verront pas les jeunes loups Joao Fonseca (27e) et Rafael Jodar (26e).

Djokovic "soulagé"

Le vétéran serbe de 39 ans avait pourtant parfaitement lancé son match, menant deux sets à zéro face au dernier représentant tricolore à Londres, 28e au classement ATP. Mais le No2 français a profité d'un passage à vide de Djokovic (8e) pour le surclasser dans la troisième manche.

Les deux joueurs ont alors livré un combat héroïque, avec des statistiques impressionnantes au service - 21 aces pour Rinderknech, 15 pour le Serbe. Le duel a trouvé son épilogue au tie-break, jusqu'à une faute en coup droit du Français, qui a permis à Djokovic de prendre le large.

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Après un peu plus de trois heures, le Serbe est sorti vainqueur dos au sol, son adversaire finissant lui à plat ventre sur le gazon du Central, sous les yeux de la légende du sprint Usain Bolt.

"Je ne l'avais jamais affronté auparavant. Il est très puissant, son service et son coup droit sont formidables. Je suis vraiment soulagé de m’en être sorti", s'est réjoui "Nole" après le match, blazer blanc sur les épaules.

"Il y a des défaites meilleures que d'autres", a pour sa part commenté Rinderknech. "Il a joué un match très solide et je me suis éclaté", a positivé le Français. "Même si ça s'est terminé par une défaite, je sais qu'il y a beaucoup de choses positives à en tirer", a-t-il conclu.

Fonseca dehors, Sinner facile

Le futur adversaire de Djokovic en huitièmes de finale ne sera pas la pépite brésilienne Joao Fonseca (27e). Bourreau du Serbe au troisième tour de Roland-Garros fin mai, c'est cette fois le Carioca qui a pris la porte avant les huitièmes de finale, battu 6-3, 6-3, 6-3 par le Russe Roman Safiullin (132e).

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"Je ne pense pas avoir mal joué", a jugé Fonseca en conférence de presse. Mais Safiullin "m'a mis beaucoup de pression, il était très bon en début de point, pour retourner mes services", a-t-il complimenté le Russe, quart-de-finaliste à Wimbledon en 2023.

Autre espoir du circuit, l'Espagnol Rafael Jodar (26e) a également perdu vendredi 3 juillet, battu 1-6, 7-6 (7/5), 6-4, 6-4 par le Japonais Shintaro Mochizuki (151e).

Le droitier nippon affrontera en huitièmes de finale le No1 mondial Jannik Sinner, tombeur 6-4, 6-3, 6-4 de l'Américain Jenson Brooksby (81e).

"Je suis impatient mais en même temps ça me paraît étrange de me retrouver en huitièmes de finale. Je n'avais pas beaucoup gagné avant d'arriver ici", a souligné Mochizuki, vaincu lors des six matches qu'il a disputés sur le circuit principal en 2026.

Relégué sur le court No1 pour faire de la place au duel Djokovic-Rinderknech sur le Central, Jannik Sinner n'a jamais été vraiment inquiété par Brooksby, mais il a plusieurs fois réclamé l'aide du public, le doigt sur l'oreille, pour conclure le match après 2h13.

"Ce n’est vraiment pas habituel mais j’en avais besoin aujourd’hui. Merci de m’avoir aidé !", a apprécié l'Italien de 24 ans.

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Une affiche Osaka-Sabalenka en huitièmes

Dans le tableau féminin, l'ex-No1 mondiale Naomi Osaka (actuelle 14e) s'est qualifiée vendredi 3 juillet avec autorité pour son premier huitième de finale à Wimbledon.

À 28 ans, la Japonaise l'a emporté 6-1, 6-3 contre l'Australienne née en Russie Daria Kasatkina (65e) et défiera au prochain tour l'actuelle patronne du circuit Aryna Sabalenka (1re).

La Bélarusse a dominé 6-4, 6-4 la Lettonne Jelena Ostapenko (31e), lauréate de Roland-Garros en 2017 et demi-finaliste à Londres l'année suivante.

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La lauréate de l'édition 2024 Barbora Krejcikova (38e), la récente gagnante du WTA 500 de Bad Hombourg Karolina Muchova (9e) et la 4e mondiale Jessica Pegula (4e) ont toutes les trois gagné en deux manches et seront au rendez-vous des huitièmes.

Guère amatrice de gazon, Coco Gauff (7e) a remporté un deuxième match en trois sets d'affilée, contre sa compatriote Claire Liu, et affrontera en huitièmes la demi-finaliste sortante à Wimbledon, la Suissesse Belinda Bencic (11e).

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