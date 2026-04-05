Coupe d'Angleterre : Arsenal éliminé par Southampton, club de 2e division

Southampton, club de deuxième division, a créé la surprise des quarts de finale de Coupe d'Angleterre samedi 4 avril en éliminant le leader de la Premier League Arsenal (2-1), qui voit un nouveau possible trophée lui échapper.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Dans son St Mary's stadium, l'actuel septième de Championship a ouvert le score par Ross Stewart (35e), il a été rattrapé par un but de l'entrant Viktor Gyökeres (68e) avant de l'emporter grâce à Shea Charles (85e).

Arsenal enchaîne une deuxième déconvenue après la finale de Coupe de la Ligue perdue contre Manchester City, son poursuivant en Premier League, avant la trêve internationale de mars.

Le rêve de quadruplé s'est envolé en l'espace de deux semaines pour l'équipe de Mikel Arteta, qui va devoir se remobiliser pour sécuriser le titre en championnat et bien négocier son quart de finale de Ligue des champions à venir contre le Sporting.

Dans le Sud de l'Angleterre, la défense des Gunners a été secouée à de nombreuses reprises, notamment par l'attaquant Leo Scienza, repris en bout de course par Cristhian Mosquera (18e) et auteur d'un tir sur la barre transversale de Kepa Arrizabalaga (61e).

Elle s'est inclinée une première fois au bout d'une contre-attaque quand Ross Stewart a parfaitement exploité, après un enchaînement contrôle de la poitrine et tir, un centre mal jugé par Ben White (35e, 1-0).

Le gardien Kepa Arrizabalaga, titulaire dans les coupes nationales, n'a pas réussi à capter le tir victorieux de Shea Charles (85e, 2-1).

Les visiteurs se sont aussi procuré de nombreuses balles de but, mais le gardien adverse a été vigilant, notamment sur les tentatives du capitaine Martin Odegaard (25e) et de l'attaquant de 16 ans Max Dowman (29e, 84e).

Il y avait aussi un défenseur pour contrer des tirs de Gabriel Martinelli (10e) et Dowman (53e).

Seul Viktor Gyökeres, bien placé sur une passe en retrait de Kai Havertz, a réussi à faire trembler les filets de Southampton (68e, 1-1).

Les Saints connaîtront l'identité de leur futur adversaire dimanche 5 avril.

AFP/VNA/CVN