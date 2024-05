Conférence : le Vietnam au cœur de la Francophonie

Il s’agissait de l’événement débutant la chaîne des séminaires scientifiques interdisciplinaires Diderot advanced academic seminares (Séminaires académiques avancées Diderot), lancés par l’IFI et placés sous le patronage de l’Université nationale de Hanoï.

"Ayant la stratégie de devenir le point de convergence de la francophonie en Asie-Pacifique, l'IFI organise cette conférence en espérant qu'elle ne sera pas seulement une occasion de revenir sur le passé et de réaffirmer le rôle du Vietnam dans la francophonie, mais aussi une bonne opportunité pour nous prévoir les perspectives et formuler des recommandations sur la coopération entre le Vietnam et les pays de cette communauté", a partagé Phùng Danh Thang, directeur de l’IFI.

Depuis une cinquantaine d’années d’établissement et de développement, la francophonie est au fur et à mesure devenu un espace politique, économique et culturel diversifié, contribuant au maintien de la paix, à la coopération et au développement durable à travers le monde.

Jusqu’à présent, l’OIF compte 88 États et gouvernements dont 54 membres, 27 observateurs et 7 associés, répartis en cinq continents du monde. Jusqu’en mars 2023, avec 1,2 milliard de personnes, la communauté francophone représentait 16% de la population mondiale et 16,5% du produit intérieur brut mondial.

Le Vietnam a adhéré à l’Agence de coopération culturelle et technique, organisation prédécesseur de l’OIF, en 1979. Depuis, sa relation avec cette organisation est continuellement développée.

Étant un membre très actif et responsable de cette communauté, le Vietnam, dont le rôle et la position s’affirment de plus en plus, a acquis une bonne réputation, et a été donc élu à différents postes importants, notamment la présidence du Conseil permanent de la Francophonie, la présidence de la Conférence ministérielles de la Francophonie, la présidence de conférences de haut niveau dans le cadre de la Francophonie. Ces postes témoignent de la haute considération que porte la communauté envers le Vietnam ainsi que sa notoriété acquise au sein de la Francophonie.

L’organisation du VIIe Sommet de la Francophonie en 1997 par le Vietnam a marqué un point significatif du parcours d’intégration régionale et internationale du pays de par la coopération politique, socio-économique, culturelle et linguistique avec la Francophonie.

Présent à la conférence et prononçant le discours d'ouverture de l'événement, Edgar Doerig, représentant pour l'Asie et le Pacifique de l'OIF, a énuméré des projets déployés dernièrement par l'OIF concernant le Vietnam : appui au ministère de l'Éducation et de la Formation ainsi qu'aux enseignants de français à travers le pays, renforcement des capacités linguistiques des diplomates et des fonctionnaires, soutien à l'Organisation de la société civile œuvrant en faveur des femmes et des filles vulnérables dans des provinces de Son La (Nord), Dak Nông (hauts plateaux du Centre), Quang Binh (Centre), etc.

Il a exprimé sa reconnaissance envers les autorités vietnamiennes qui apportent du soutien à la coopération entre l'OIF et le Vietnam, et affirmé l'engagement de l'OIF pour la promotion du français et de la culture francophone dans la région : "Je peux vous assurer que l'OIF et sa Représentation régionale sont et resteront déterminés à promouvoir la langue française et la culture francophone en Asie-Pacifique et à travers elles, les valeurs qui nous unissent et qui sont chères : la solidarité, la diversité et le vivre-ensemble", a-t-il indiqué.

Avis d'intervenants sur le développement et les perspectives

Ce séminaire a offert l’occasion à des intellectuels, experts et administrateurs d’échanger et d’analyser des angles de la position du Vietnam au sein de la francophonie : précision du rôle du Vietnam dans la francophonie, découverte des impacts de la culture francophone à la société vietnamienne et la place de l’éducation francophone dans le système éducatif du Vietnam, évaluation de la coopération éducative dans la communauté francophone, analyse de la relation entre les Vietnam et des autres membres de la Francophonie, analyse de politiques diplomatiques du Vietnam vis-à-vis la Francophonie, prévision des potentialités aux fins des recommandations sur la coopération entre le Vietnam et la Francophonie ainsi que ses membres.

Parmi les intervenants à la conférence, Nguyên Thiêp, ancien ambassadeur du Vietnam en France, a mis l'accent sur la position du Vietnam au sein de la francophonie au niveau de son rôle pour le développement du Vietnam. D'après lui, le Vietnam était, est et restera toujours attaché à la francophonie.

Edgar Doerig, quant à lui, a informé de la stratégie de développement de l'OIF au Vietnam et en Asie-Pacifique.

D'autres intervenants ont abordé le renforcement des relations entre le Vietnam et la France.

Arnaud Pannier, attaché de coopération éducative de l'ambassade de France au Vietnam et Trang Phan-Labays, directrice adjointe chargée des formations de 2IF et de l'université Jean Moulin Lyon 3 se sont penchés sur les perspectives de la coopération entre les deux pays, et de la francophonie au Vietnam.

Dang Thi Thanh Thuy, vice-doyenne du Département de français à l'Université de langues et d'études internationales, a apporté une présentation sur la valorisation du plurilinguisme et la perspective variationiste dans l'enseignement du français au Vietnam.

La conférence a vu également la participation directe et en ligne de différents dirigeants et experts de la francophonie au Vietnam tels que Pierre du Ville, délégué général Wallonie-Bruxelles au Vietnam, président du Groupe des ambassades, délégations et institutions francophones au Vietnam (GADIF), Manuel Jobert, vice-président chargé de l’Europe, des relations internationales et de la francophonie, université Jean Moulin-Lyon, directeur de 2IF, Ngô Tu Lâp, ancien directeur de l'IFI, des enseignants et étudiants de facultés d'enseignement de/en français.

