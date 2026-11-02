Concours national de robotique : la créativité des jeunes à l’honneur

Le 1ᵉʳ novembre, l’Université Tôn Đức Thắng, située dans le quartier de Tân Hung à Hô Chi Minh-Ville, a accueilli la cérémonie de clôture et de remise des prix de la 6ᵉ édition du Concours national d’innovation robotique 2026, organisée par l’Union centrale de la jeunesse communiste Hô Chi Minh.

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La phase finale de la compétition a réuni 276 équipes et 517 candidats venus de 19 provinces et villes du pays.

À l’issue des épreuves, l’Union centrale de la jeunesse communiste a remis des satisfecit aux unités les plus méritantes. Le premier prix par équipe est revenu à la délégation de la province de Lâm Đồng, le deuxième à celle de la ville de Đồng Nai et le troisième à celle de la province de Nghệ An.

Dans les catégories individuelles, les premiers prix ont été décernés aux équipes suivantes : catégorie R1 – Phạm Anh Tú et Từ Thiên Bảo (ville de Đồng Nai) ; catégorie R2 – Nguyên Ngọc Mạnh Quân et Phạm Trọng Hiển Minh (province de Lâm Đồng) ; catégorie R3 – Nguyên Huu Hoài Nghia et Vo Hai Yến (province de Lâm Đồng) ; catégorie R4 – Bùi Lê Hà An, Phạm Trần Diệp Chi, Lê Xuân Quý et Van Thị Diệu Linh (province de Nghệ An).

Nguyên Tuong Lâm, secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse, a souligné qu’en six éditions, le concours avait confirmé son importance et son attrait auprès des jeunes. Il illustre également le rôle moteur de l’organisation de la jeunesse dans la mise en relation des établissements scolaires, des familles, des experts et des ressources de la société, afin de créer un environnement favorable au développement des compétences scientifiques et technologiques des nouvelles générations.

Il a notamment insisté sur la nécessité de poursuivre l’innovation dans le contenu et les modalités d’organisation du concours. L’objectif est d’en améliorer la qualité, de stimuler la créativité et de renforcer les applications pratiques, afin que la compétition demeure non seulement un terrain d’affrontement, mais aussi un espace d’apprentissage, d’expérimentation et d’éveil de la passion créative.

Enfin, Nguyên Tuong Lâm a appelé les instances de l’Union de la jeunesse à tous les niveaux à renforcer leur coopération avec le secteur de l’éducation, les établissements de formation, les entreprises technologiques et les organisations concernées. Cette collaboration vise à développer les activités STEM et la robotique dans les écoles, les clubs et les structures destinées aux jeunes, pour permettre à un nombre croissant d’élèves de découvrir les sciences et de développer leur potentiel créatif.

Texte et photo : Quang Châu/CVN