Les sanctions américaines augmentent le risque d'"impunité", dénoncent 79 parties à la CPI

Les sanctions prises par le président américain Donald Trump contre la Cour pénale internationale (CPI) " augmentent le risque d'impunité pour les crimes les plus graves et menacent de miner l'état de droit international ", ont dénoncé vendredi 79 parties à la CPI.

Photo : IRNA/VNA/CVN

"Aujourd'hui, la Cour fait face à des défis sans précédent", assurent ces 79 signataires dans une déclaration commune faisant spécifiquement référence aux sanctions américaines contre les dirigeants et employés de la Cour.

La CPI est accusée par Donald Trump d'"actions illégales" notamment contre Israël dont le Premier ministre Benjamin Netanyahu est visé par un mandat d'arrêt.

"De telles mesures augmentent le risque d'impunité pour les crimes les plus graves et menacent de miner l'état de droit international, crucial pour promouvoir l'ordre et la sécurité dans le monde", ajoute le texte initié par la Slovénie, le Luxembourg, le Mexique, la Sierra Leone et le Vanuatu, rejoints notamment par le Royaume-Uni, l'Afrique du Sud, les Palestiniens, la France, l'Allemagne, le Canada, le Chili ou le Panama.

Les sanctions "pourraient menacer la confidentialité d'informations sensibles et la sécurité des personnes concernées, y compris les victimes, les témoins, et les agents de la Cour, dont beaucoup sont nos citoyens".

Et elles "saperaient gravement toutes les affaires en cours d'enquête, la Cour pouvant être obligée de fermer ses bureaux sur le terrain".

"En tant que fervents soutiens de la CPI, nous regrettons toute tentative de saper l'indépendance de la Cour", ajoutent les 79 signataires, réaffirmant leur soutien "continu et inébranlable à l'indépendance, l'impartialité et l'intégrité" de la Cour, "pilier vital" de la justice internationale.

"Nous sommes engagés à assurer la continuité du travail de la CPI pour qu'elle puisse continuer à assurer ses fonctions avec efficacité et indépendance", écrivent-ils.

AFP/VNA/CVN