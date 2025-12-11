Assemblée nationale

Clôture de la 10ᵉ session : adoption de 51 lois et 39 résolutions

La 10ᵉ session de la XVᵉ législature de l'Assemblée nationale s'est officiellement clôturée le 11 décembre après-midi à Hanoï, en présence du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, du président de la République, Luong Cuong, du Premier ministre Pham Minh Chinh, du président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân, ainsi que de nombreux anciens et actuels hauts dirigeants du Parti et de l'État.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours de clôture, le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a souligné qu'après 40 jours de travail intense, sérieux et responsable, les députés ont accompli l'intégralité du programme prévu, adoptant un volume législatif exceptionnel : 51 lois et 39 résolutions, dont 8 résolutions à caractère normatif - soit près de 30% de la production législative de l'ensemble du mandat 2021-2026.

Outre ces textes législatifs adoptés visant à répondre aux besoins réels et à façonner un cadre juridique pour une nouvelle phase, les députés ont examiné et pris de décisions stratégiques majeures lors de cette session, notamment l'évaluation globale du mandat 2021-2026 des organes de l'État, l'examen et la décision des questions de personnel conformément aux règles du Parti et à la législation de l'État, ainsi que l'étude approfondie des projets de documents à soumettre au XIVᵉ Congrès national du Parti.

Faisant le bilan du mandat écoulé, marqué par des défis sans précédent (pandémie de COVID-19, catastrophes naturelles dévastatrices), Trân Thanh Mân a salué la résilience, la solidarité, la capacité d'adaptation flexible et l'action résolue du système politique. Ces efforts ont permis d'obtenir des résultats remarquables dans les domaines constitutionnel, législatif, juridictionnel, du contrôle suprême, de la prise de décisions sur les questions majeures du pays et de la diplomatie parlementaire, contribuant à la stabilité macroéconomique, au contrôle de l'inflation.

Photo : VNA/CVN

À l'approche des échéances majeures que sont le XIVᵉ Congrès national du Parti, le XIᵉ Congrès national d'émulation patriotique et les élections des députés de la XVIᵉ législature de l'Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031, Trân Thanh Mân a appelé l'ensemble du système politique à se mobiliser avec détermination. Il a exhorté le gouvernement, les ministères, les secteurs et les collectivités locales à appliquer sans délai les lois et résolutions nouvellement adoptées, en plaçant toujours l'intérêt du peuple au cœur des priorités – particulièrement dans les zones sinistrées par les récentes catastrophes naturelles.

En conclusion, il a invité l'Assemblée nationale, ses organes et ses députés à faire preuve d'audace, de détermination et de sens des responsabilités afin d'accompagner le pays dans sa "nouvelle ère" : celle de l'essor national vers un Vietnam puissant, prospère, civilisé et heureux.

Plus tôt dans la journée, l'Assemblée nationale avait adopté à 95,98 % la Résolution générale de la 10ᵉ session de la XVᵉ législature.

VNA/CVN