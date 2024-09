Cinq morts et 37 blessés après une opération militaire ukrainienne dans la région de Belgorod

Le gouverneur a précisé que l'armée ukrainienne avait utilisé des armes à sous-munitions à partir d'un système de lance-roquettes multiples Vampire pour bombarder la ville de Belgorod et ses environs, faisant d'importantes victimes et des dégâts considérables.

"Une femme et quatre hommes sont morts sur place des suites de leurs blessures avant l'arrivée de l'ambulance", a dit le gouverneur.

Par ailleurs, 37 civils, dont six enfants, ont été blessés dans cette opération militaire ukrainienne, a fait savoir M. Gladkov. Tous ont été hospitalisés, avec sept adultes et trois enfants se trouvant dans un état critique, a-t-il dit.

Selon le gouverneur, l'opération militaire ukrainienne a causé d'importants dégâts matériels à Belgorod, brisant les toits et les fenêtres de deux immeubles d'habitation et endommageant les vitres et les façades d'établissements sociaux et de locaux commerciaux. Un incendie déclenché par ce bombardement à la périphérie de la ville a été éteint.

Xinhua/VNA/CVN