Bangladesh : au moins 52 morts dans des inondations dévastatrices

>> "Tout est sous l'eau" : le bilan des inondations au Bangladesh s'alourdit

D'après le Centre national de coordination de la réponse aux catastrophes relevant du ministère, 21 décès supplémentaires liés aux inondations ont été signalés jeudi 29 août au Bangladesh. Plus de 5 millions de personnes ont été touchées par les inondations qui ont frappé 11 des 64 districts du pays et causé des dégâts colossaux en termes de vies humaines, de biens matériels et de cultures sur pied. Selon la presse, plus d'un demi-million de personnes sinistrées, y compris des femmes et des enfants, ont trouvé refuge dans 3.403 centres. Les inondations dévastatrices qui font rage dans le pays, provoquées par les pluies saisonnières et l'arrivée soudaine d'une grande quantité d'eau des collines de l'autre côté de la frontière indienne, ont coupé du monde plus d'un million de personnes dans une dizaine de districts du Sud-Est et du Nord-Est du pays.

Xinhua/VNA/CVN