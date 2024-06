Pakistan : retour de plus de 800 réfugiés afghans chez eux

>> Les Afghans réfugiés au Pakistan victimes d'une vague de répression

>> Afghanistan : 800.000 réfugiés regagnent leur pays depuis octobre

"Plus de 800 réfugiés sont rentrés du Pakistan via les points de passage de Torkham et de Spin Boldak jeudi 6 juin", a précisé le ministère dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Le ministère avait annoncé mardi 4 juin le retour en Afghanistan de plus de 300 familles de réfugiés afghans en provenance des pays voisins. Plus d'un million de réfugiés afghans, dont la plupart sont des migrants sans papiers, seraient rentrés chez eux depuis les pays voisins, le Pakistan et l'Iran, depuis novembre dernier. Le gouvernement afghan a appelé à plusieurs reprises les migrants afghans vivant à l'étranger à rentrer chez eux et à contribuer au processus de reconstruction de leur pays déchiré par la guerre.

APS/VNA/CVN