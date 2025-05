Le Conseil de sécurité de l'ONU condamne l'attaque terroriste au Pakistan

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans une déclaration de presse, les membres du Conseil ont "condamné dans les termes les plus forts l'attaque terroriste lâche et odieuse" à Khuzdar, dans la province du Balochistan.

Cet acte de terrorisme répréhensible a entraîné la perte tragique d'au moins six Pakistanais, dont quatre élèves, et 53 blessés, dont 39 enfants, a indiqué le communiqué.

Les membres du Conseil ont exprimé leur plus profonde sympathie et leurs condoléances aux familles des victimes ainsi qu'au gouvernement et au peuple pakistanais. Ils ont souligné la nécessité de tenir pour responsables les auteurs, organisateurs, financiers et sponsors de ces actes de terrorisme et de les traduire en justice.

Les membres du Conseil ont réaffirmé que le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations constitue l'une des menaces les plus graves à la paix et à la sécurité internationales.

Xinhua/VNA/CVN