Le Japon intensifiera sa lutte contre un nouveau type de gangs

L'Agence nationale de police du Japon annonce la création d'une unité spéciale pour lutter contre les gangs à composition irrégulière, un phénomène en plein essor où les criminels sont recrutés anonymement via Internet.

L'Agence nationale de police du Japon a pris la décision de créer une unité à vocation spéciale pour lutter contre un nouveau type de criminalité, les gangs à composition irrégulière, où les exécutants sont recrutés anonymement via les sites Internet au cas par cas. Près de 200 meilleurs enquêteurs seront réunis pour y faire face, les unités entreront en fonction en octobre. C’est ce qu’a fait savoir le service de télévision japonais NHK General TV.

D’après ce dernier, en 2024, ces gangs comptaient plus de 10.000 personnes dont 4.000 avaient été recrutées via Internet pour accomplir des missions ponctuelles. Les autres membres de tels groupes s’occupent de logistique, de détection des cibles pour des opérations de vol et de cambriolage. Les exécutants reçoivent sous couvert d’anonymat des instructions détaillées pour commettre des crimes, y compris des voies de sortie dans des situations imprévues.

L’année dernière, ces groupes ont commis une série de vols à main armée, un grand nombre de cambriolages et de nombreuses escroqueries, pour un montant total de près de 200 milliards de yens (plus de 1,2 milliard d’euros). Il est compliqué de lutter contre ces gangs puisque leurs chefs sont méticuleusement déguisés et opèrent souvent depuis l'étranger.

D’après l'Agence nationale de police, ces groupes aux membres non permanents ont récemment relégué au second plan les organisations traditionnelles de yakuzas au Japon, qui perdent des effectifs et subissent une pression constante de la part des autorités.

