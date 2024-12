Des inondations et des glissements de terrain causent de graves dégâts en Indonésie

Les autorités indonésiennes ont rapporté le 9 décembre que des équipes de recherche et de sauvetage ont retrouvé 10 corps emportés ou ensevelis sous des tonnes de boue et de débris après que des crues soudaines ont dévasté plusieurs villages de l'île de Java. Deux personnes sont toujours portées disparues.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

De fortes pluies depuis la semaine dernière ont fait déborder les rivières, submergeant plus de 170 villages de la régence de Sukabumi, dans l'ouest de Java.

Des glissements de terrain sur des pentes montagneuses ont enseveli des villages entiers sous la boue, les rochers et les arbres tombés, forçant plus de 3.000 habitants à évacuer vers des abris temporaires.

Les inondations et les glissements de terrain ont également détruit 31 ponts, 81 routes et 539 hectares de rizières. Plus de 1.170 maisons ont été complètement submergées, tandis que plus de 3.300 autres ont subi des dégâts.

La saison des pluies en Indonésie, qui dure d’octobre à mars, est souvent source d’inondations et de glissements de terrain. En novembre, de fortes pluies dans le nord de Sumatra ont provoqué des catastrophes similaires, faisant 20 morts, deux disparus et ensevelissant un véhicule de tourisme, faisant neuf morts.

VNA/CVN