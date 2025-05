Norvège : un cargo s'échoue à deux pas de chez lui, il est réveillé par le voisin

>> Norvège : reprise du trafic ferroviaire après 13 heures de perturbations

>> En Norvège, 89% des voitures neuves vendues en 2024 étaient électriques

>> Automobile : la Norvège frôle son objectif de 100% de tout-électrique

Pour une raison encore indéterminée, le NCL Salten a, aux petites heures de la journée, terminé sa course dans le jardin de Johan Helberg, à quelques mètres seulement de sa maison, dans un fjord proche de Trondheim (Centre).

Photo : AFP/VNA/CVN

Pas de quoi, cependant, réveiller l'occupant des lieux qui n'a été tiré du lit que par le tambourinement et les appels paniqués de son voisin.

"Ca a sonné à la porte à un moment de la journée où je n'aime pas ouvrir", a confié Johan Helberg à la chaîne TV2.

Le voisin, Jostein Jørgensen, a expliqué avoir été réveillé aux alentours de 05H00 par le bruit d'un bateau qui se dirigeait "à pleine vitesse vers la terre" et avoir accouru chez Johan Helberg.

"J'étais sûr qu'il était déjà sorti, mais non, pas un signe de vie. J'ai sonné plein de fois à la porte et rien... Et c'est finalement en l'appelant au téléphone que j'ai réussi à le contacter", a-t-il témoigné auprès de TV2.

Plusieurs heures plus tard, le porte-conteneurs gisait toujours près de la maison en bois, en attendant d'être remis à flot.

"C'est un nouveau voisin très encombrant mais il va bientôt disparaître", s'est amusé Johan Helberg.

Aucun des 16 membres d'équipage n'a été blessé. La police norvégienne a ouvert une enquête.

AFP/VNA/CVN