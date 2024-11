Chine - Indonésie : engagement pour construire une communauté d'avenir partagé

Photo : Xinhua/VNA/CVN

M. Xi a noté que M. Prabowo avait visité la Chine lors de son premier voyage à l'étranger juste après son élection en mars et avait choisi la Chine comme premier pays à visiter après son entrée en fonction, ce qui témoigne de la grande importance qu'il attache au développement des relations avec la Chine, et démontre le niveau élevé et la nature stratégique des relations Chine - Indonésie.

M. Xi a également souligné que l'adhésion à l'autonomie stratégique, à la confiance mutuelle, à l'assistance mutuelle, à la coopération gagnant-gagnant, à l'équité et à la justice représentait non seulement un résumé de l'expérience acquise dans le développement des relations bilatérales au cours des dernières décennies, mais aussi un principe important à suivre pour garantir le développement durable et stable des relations bilatérales à l'avenir.

"La Chine est disposée à travailler avec le nouveau gouvernement indonésien pour s'appuyer sur les réalisations obtenues, promouvoir la construction d'une communauté d'avenir partagé avec une influence régionale et mondiale, et continuer d'écrire un nouveau chapitre de la recherche de l'auto-amélioration par la solidarité, ainsi que stimuler la coordination et la coopération mutuellement bénéfique et gagnant-gagnant entre les grands pays en développement", a déclaré M. Xi.

M. Xi a souligné que les deux parties devaient consolider une confiance mutuelle stratégique de niveau plus élevé, accroître les échanges et la coopération entre les gouvernements et les organes législatifs et au niveau infranational, renforcer les échanges en matière d'expériences de gouvernance, se soutenir fermement dans l'exploration de voies de modernisation adaptées à leurs conditions nationales et sur les questions liées aux intérêts fondamentaux et aux préoccupations majeures de chacun.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

M. Xi a appelé les deux parties à améliorer davantage la disposition de la coopération stratégique et à favoriser la coopération relative aux "cinq piliers", à savoir la politique, l'économie, les échanges interpersonnels et culturels, les affaires maritimes et la sécurité.

M. Xi a appelé les deux parties à approfondir la coopération de haute qualité dans le cadre de l'initiative "Ceinture et Route", à continuer de bien exploiter le chemin de fer à grande vitesse Jakarta-Bandung, à promouvoir la coopération du Corridor économique régional global et du projet "Deux pays, Parcs jumeaux", à renforcer la coopération dans les domaines tels que l'économie numérique, la fabrication avancée et l'économie circulaire, à mener un développement maritime conjoint et à approfondir continuellement la coopération mutuellement bénéfique sur tous les fronts.

La Chine est également disposée à travailler avec l'Indonésie pour construire davantage de projets au bénéfice du peuple, à renforcer les échanges et la coopération dans la réduction de la pauvreté, la médecine, la culture de céréales et la pêche, à offrir un soutien à la formation du personnel scientifique et au développement de la formation professionnelle en Indonésie, et à introduire plus de mesures de facilitation afin d'élargir les échanges interpersonnels, a noté M. Xi.

Cette année marque le 70e anniversaire des Cinq principes de la coexistence pacifique, et l'année prochaine marquera le 70e anniversaire de l'Esprit de Bandung, a noté M. Xi, ajoutant que la Chine et l'Indonésie, en tant que grands pays en développement, marchés émergents et membres majeurs du Sud global, devaient conjointement faire rayonner les valeurs asiatiques caractérisées par la paix, la coopération, l'inclusion et l'intégration, enrichir les Cinq principes de la coexistence pacifique et l'Esprit de Bandung avec la connotation de la nouvelle ère, orienter les pays du Sud global vers l'unité et l'autoperfectionnement et guider la gouvernance mondiale vers une direction plus juste et plus équitable.

M. Prabowo a pour sa part déclaré que dans la situation internationale complexe et changeante, l'Indonésie souhaitait travailler avec la Chine pour renforcer davantage la coordination stratégique globale, devenir des partenaires stratégiques globaux plus étroits et bâtir une communauté d'avenir partagé d'influence régionale et mondiale.

L'Indonésie est disposée à poursuivre la coopération de haute qualité dans le cadre de l'initiative "Ceinture et Route" avec la Chine, à améliorer le cadre de coopération lié aux "cinq piliers", et à renforcer la coopération globale sur l'ensemble des chaînes industrielles dans les infrastructures, les minéraux énergétiques, la médecine, l'agriculture, le logement, le développement maritime conjoint, la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté, a-t-il ajouté.

M. Prabowo a déclaré que l'Indonésie adhérait sans équivoque au principe d'une seule Chine et soutenait fermement la Chine dans ses efforts visant à maintenir le développement et la stabilité au Xinjiang. Il a en outre salué la Chine pour sa défense de l'équité et de la justice sur la question palestinienne.

L'Indonésie s'en tient à une politique étrangère d'indépendance et de non-alignement, et ne se joindra à aucune alliance militaire ni à aucun "bloc exclusif" à l'encontre d'une partie tierce, a déclaré M. Prabowo, ajoutant que le pays était disposé à renforcer la coordination avec la Chine dans les cadres multilatéraux, notamment le G20, afin d'apporter des contributions positives pour sauvegarder les intérêts communs du Sud global et promouvoir un monde multipolaire.

À l'issue de leur entretien, les deux chefs d'État ont assisté à la signature de plusieurs documents de coopération bilatérale dans les domaines du développement commun, de l'économie bleue, de la conservation de l'eau et des ressources minérales.

Les deux parties ont publié une déclaration conjointe sur la promotion du partenariat stratégique global et de la communauté d'avenir partagé Chine-Indonésie.

Xinhua/VNA/CVN