La tension avant l'élection présidentielle américaine

À l'approche du jour du scrutin, l'élection présidentielle américaine de 2024 suscite un climat de tension et d'incertitude, avec une campagne marquée par des opinions très partagées et des attentes élevées de part et d'autre. Les partisans de Kamala Harris et de Donald Trump se disent tous convaincus que la victoire est à portée de main, mais redoutent aussi une issue serrée.