États-Unis/présidentielle

Harris reconnaît sa défaite, déclarant que les résultats doivent être acceptés

>> Élection historique : Kamala Harris ou Donald Trump à la Maison Blanche

>> Harris ou Trump : jour de vote historique aux États-Unis

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Je suis très fière de la course que nous avons menée et de la manière dont nous l'avons menée. Au cours des 107 jours qu'a duré cette campagne, nous nous sommes efforcés de créer des communautés et des coalitions, de rassembler des personnes de tous horizons, unies par l'amour du pays, l'enthousiasme et la joie de se battre pour l'avenir des États-Unis. Et nous l'avons fait en sachant que nous avons tous beaucoup plus en commun que ce qui nous sépare", a dit Mme Harris dans son discours prononcé à son alma mater, l'université où elle a fait ses études.

"Si je concède cette élection, je ne concède pas le combat qui a alimenté cette campagne", a poursuivi Mme Harris. "Parfois, le combat prend du temps. Cela ne signifie pas que nous ne gagnerons pas".

Dans son intervention, elle a mis l'accent sur des questions essentielles pour les démocrates, telles que l'avortement, la violence armée et l'égalité des chances en matière de justice, en promettant que "nous continuerons à mener ce combat dans l'isoloir, dans les tribunaux et sur la place publique".

La vice-présidente a souligné l'importance d'accepter les résultats des élections. Elle a confirmé qu'elle s'était entretenue avec le président élu Donald Trump et l'avait félicité pour sa victoire, en précisant que son administration faciliterait un transfert pacifique du pouvoir.

Tôt dans la matinée de mercredi 6 novembre, la chaîne de télévision américaine Fox News a d'abord prévu que M. Trump remporterait plus de 270 voix du collège électoral, seuil nécessaire pour accéder à la présidence.

S'exprimant dans son quartier général électoral de West Palm Beach, en Floride, M. Trump a rapidement déclaré sa victoire électorale, la qualifiant de "victoire politique que notre pays n'a jamais connue auparavant".

Xinhua/VNA/CVN