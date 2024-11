Mozambique : tensions à la veille d'une marche à l'appel de l'opposition

>> L'élection présidentielle aura lieu le 9 octobre 2024

>> Le candidat du parti au pouvoir vainqueur à Maputo

Photo : AFP/VNA/CVN

Ce pays d'Afrique australe est plongé dans une crise politique depuis que les autorités électorales ont annoncé le 24 octobre que le parti Frelimo, au pouvoir depuis près de 50 ans, avait remporté les scrutins présidentiel et parlementaire du 9 octobre.

Arrivé second avec officiellement 20% des voix à la présidentielle derrière Daniel Chapo, l'opposant Venancio Mondlane revendique la victoire. Selon l'ONG Human Rights Watch, les forces de sécurité ont tué au moins 18 personnes en réprimant les manifestations depuis le vote.

Les magasins et les banques de la capitale ont fermé tôt mercredi 6 novembre et les rues étaient plus vides que d'habitude, et des véhicules de la police et de l'armée stationnés à différents endroits, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Un millier de personnes ont manifesté dans l'après-midi dans un quartier de Maputo pour soutenir l'appel à la marche lancée par Venancio Mondlane. L'opposant, qui se cache en raison de la répression des autorités, a annoncé sa présence jeudi 7 novembre.

"Bientôt, tous les groupes de manifestants, dans les quartiers, devraient être avec moi au centre-ville", a déclaré M. Mondlane dans un message publié mercredi 6 novembre sur les réseaux sociaux.

Le ministre de la Défense Cristovao Chume a menacé mardi 5 novembre d'envoyer l'armée pour mettre fin à des semaines de manifestations post-électorales meurtrières qui visent selon lui à renverser le gouvernement, sur fond de craintes que le président sortant Filipe Nyusi ne déclare l'état d'urgence.

AFP/VNA/CVN