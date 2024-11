Donald Trump nomme Susie Wiles au poste de chef de cabinet à la Maison Blanche

Photo : AFP/VNA/CVN

"Susie Wiles vient de m'aider à remporter l'une des plus grandes victoires politiques de l'histoire américaine et avait fait partie intégrante de mes campagnes de 2016 et de 2020", a déclaré M. Trump dans un communiqué.

Cette nomination provisoire intervient moins de deux jours après que M. Trump a battu son adversaire démocrate et actuelle vice-présidente Kamala Harris.

Mme Wiles, une stratège républicaine expérimentée, est largement reconnue pour avoir supervisé la campagne de M. Trump. Ce dernier a personnellement remercié Mme Wiles lors de son discours de victoire à son siège électoral de West Palm Beach, en Floride.

"Susie est une femme forte, intelligente et innovante, et (elle) est universellement admirée et respectée. Susie continuera à travailler sans relâche pour rendre à l'Amérique sa grandeur", a affirmé M. Trump.

Xinhua/VNA/CVN