Chavirement tragique à Ha Long : 28 morts, les recherches continuent

Photo : VNA/CVN

À 20h45, les équipes de secours ont retrouvé 28 corps, dont 8 enfants, et ont sauvé 11 personnes.

Le président du Comité populaire provincial, Pham Duc An, ainsi que plusieurs responsables locaux sont présents sur place pour diriger les opérations de secours. La priorité absolue est donnée à la recherche de survivants et à la sécurité des passagers et de l’équipage.

Photo : VNA/CVN

Malgré des conditions météorologiques initialement défavorables, l’amélioration du temps facilite désormais les efforts de sauvetage, menés sans relâche, y compris pendant la nuit. Toutes les ressources humaines et matérielles sont mobilisées.

Le nombre exact de personnes à bord au moment du drame reste inconnu.

Selon l’Agence Vietnamienne d’Information, le bateau touristique immatriculé QN-7105 a été frappé par des orages violents soudains vers 13h45 alors qu’il naviguait près de la grotte Dâu Gô. Les secours ont été immédiatement lancés avec l’aide des pêcheurs locaux.

VNA/CVN