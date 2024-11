Égypte

Cinq survivants récupérés après le naufrage d'un bateau touristique

Des secouristes ont récupéré mardi 26 novembre cinq rescapés et quatre corps au lendemain du naufrage d'un bateau touristique au large de la côte est de l'Égypte, a indiqué le gouverneur de la Mer Rouge, Amr Hanafi, alors que sept personnes sont toujours portées disparues.

>> Pas-de-Calais : un migrant indien meurt lors d'une tentative de traversée de la Manche

>> Égypte : 4 corps et 4 survivants récupérés après le naufrage d'un bateau touristique

Photo : AFP/VNA/CVN

Une équipe de recherche et de sauvetage menée par l'armée a retrouvé deux Belges, un Suisse, un touriste finlandais et un Égyptien, a indiqué le gouverneur, portant à 33 le nombre total de survivants.

Les quatre morts n'ont pas encore été identifiés et sept personnes sont toujours portées disparues.

Selon une source gouvernementale proche des opérations de sauvetage, les cinq survivants et les quatre corps ont été retrouvés mardi matin 26 novembre à l'intérieur du bateau, qui avait été renversé sur le côté par une vague violente au milieu de la nuit sans couler complètement.

Les survivants "ont été retrouvés dans une pièce qui ne s'était pas remplie d'eau", a-t-elle déclaré sous couvert de l'anonymat.

Le groupe avait passé au moins 24 heures dans le navire renversé après que les autorités eurent reçu les premiers signaux de détresse à 05h30 (03h30 GMT) lundi 25 novembre.

"Les opérations de sauvetage se poursuivent aujourd'hui, avec le soutien d'un hélicoptère militaire et d'une frégate ainsi que de plusieurs plongeurs", a dit M. Hanafi.

Le bateau transportait 31 touristes de différentes nationalités ainsi que 13 membres d'équipage, lorsqu'il a été frappé par une grande vague tôt lundi 25 novembre qui l'a fait chavirer près de Marsa Alam, dans le Sud-Est de l'Égypte.

Le Sea Story avait quitté dimanche 24 novembre Port Ghalib, près de Marsa Alam, pour une expédition de plongée de plusieurs jours. Il devait atteindre Hurghada, à 200 kilomètres plus au nord, vendredi 29 novembre.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le gouverneur de la région de la Mer Rouge avait indiqué lundi 25 novembre que le bateau avait coulé "d'une manière soudaine et rapide en l'espace de 5 à 7 minutes" après avoir été frappé par la vague. Certains passagers - parmi eux des touristes européens, chinois et américains - n'avaient pu sortir de leurs cabines à temps.

Survivants

Des secouristes de l'armée et un bateau touristique de passage ont repêché 28 personnes lundi 25 novembre.

Selon une source hospitalière à Marsa Alam, six touristes et trois Égyptiens ont été admis avec des blessures légères et sont sortis de l'hôpital lundi 26 novembre.

Parmi ces touristes, figurent "deux Allemands, deux Britanniques, un Espagnol et un Suisse", a indiqué l'administrateur de l'hôpital sous couvert d'anonymat.

Selon le bureau du gouverneur de la Mer Rouge, le bateau transportait des touristes provenant de Belgique, du Royaume-Uni, de Chine, de Finlande, d'Allemagne, d'Irlande, de Pologne, de Slovaquie, d'Espagne, de Suisse et des États-Unis.

Les autorités ont affirmé que le bateau était entièrement homologué et avait passé tous les contrôles. Une enquête préliminaire n'a révélé aucune défaillance technique.

L'accident est au moins le troisième du genre signalé cette année près de Marsa Alam.

Le secteur touristique contribue à plus de 10% du PIB de l'Égypte, où la mer Rouge, l'une des principales destinations touristiques du pays, attire des millions de visiteurs chaque année.

Chaque jour, des dizaines de bateaux de plongée explorent les récifs coralliens et les îles au large des côtes orientales de l'Égypte, où les règles de sécurité, pourtant strictes, sont inégalement appliquées.

Début novembre, 30 personnes avaient été secourues alors qu'un bateau de plongée coulait à proximité du célèbre récif de Deadalus.

En juin dernier, une vingtaine de touristes français avaient été évacués indemnes avant que leur bateau ne sombre lors d'un accident similaire.

Un an plus tôt, trois touristes britanniques avaient perdu la vie lorsqu'un incendie avait réduit en cendres leur yacht.

AFP/VNA/CVN