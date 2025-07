Chavirement à Quang Ninh : intervention urgente ordonnée par le Premier ministre

L'incident s'est produit à 15h30 le 19 juillet 2025, lorsque le navire a chaviré dans les eaux de l'île Ti Tôp.

Dans la dépêche, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé ses profondes condoléances aux familles des victimes décédées. Il a immédiatement dépêché le vice-Premier ministre Trân Hông Hà sur les lieux pour diriger les opérations de sauvetage.

Afin de remédier rapidement aux conséquences de l'accident, le chef du gouvernement a demandé au ministère de la Défense, en coordination avec celui de la Police et les autres ministères, agences et localités concernés, de mobiliser toutes les ressources humaines et matérielles disponibles à proximité de la zone de l'accident en vue des recherches et des sauvetages rapides et efficaces.

Il a également insisté sur la nécessité d'apporter un soutien rapide aux familles des victimes, d'enquêter sur les causes de l'incident, de traiter sévèrement toute violation et de réviser l'ensemble des procédures de sécurité maritime pour garantir la sécurité absolue de tous les navires en opération.

Le Comité directeur national de la défense civile est chargé de suivre les opérations de recherche et de sauvetage, de coordonner et de mobiliser les forces et les moyens nécessaires.

Le président du Comité populaire de la province de Quang Ninh doit collaborer étroitement avec les ministères de la Défense et de la Police pour déployer efficacement les efforts de sauvetage et de soutien aux victimes, tout en informant les autres navires et les pêcheurs d'intensifier leur observation et leur coordination pour trouver des victimes.

Le ministère de la Construction, de son côté, est requis de fournir l'assistance humaine et matérielle nécessaire pour les opérations de sauvetage.

Les efforts considérables sont toujours mobilisés par les autorités locales pour secourir et rechercher les victimes. Un commandement est établi, regroupant le Commandement de la IIIe Région militaire, la Marine, le Commandement des garde-frontières, le Commandement des garde-côtes et le Comité populaire provincial de Quang Ninh.

À 20h45, les forces compétentes avaient retrouvé 28 corps, dont 8 enfants, et secouru 11 personnes (les premières informations faisaient état de 12 personnes).

