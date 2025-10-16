La championne olympique australienne de natation Ariarne Titmus prend sa retraite

La championne australienne de natation Ariarne Titmus, médaillée d'or olympique à quatre reprises, a annoncé prendre sa retraite jeudi 16 octobre, ce qu'elle a décrit comme une décision "vraiment dure".

Photo : AFP/VNA/CVN

La nageuse de 25 ans faisait une pause depuis les Jeux olympiques de Paris, mais avait déclaré auparavant qu'elle prévoyait de revenir pour les Jeux de Los Angeles en 2028.

"Une décision difficile, vraiment difficile, mais dont je suis très heureuse", a-t-elle déclaré dans une vidéo publiée sur son compte Instagram.

"J'ai toujours aimé la natation, c'est ma passion depuis que je suis petite. Mais je pense que cette pause m'a permis de réaliser que certaines choses dans ma vie qui ont toujours été importantes pour moi le sont désormais un peu plus que la natation, et ça me va", a-t-elle confié.

Titmus a remporté la médaille d'or du 400 m nage libre aux Jeux olympiques de Tokyo et de Paris, mais elle a perdu son record du monde au profit de la Canadienne Summer McIntosh au début de l'année.

Elle reste cependant l'actuelle détentrice du record du monde du 200 m.

"Je n'aurais jamais pensé que mes derniers Jeux olympiques seraient à Paris. Et sachant ce que je sais maintenant, j'aurais aimé profiter un peu plus de cette dernière course", a-t-elle ajouté.

Titmus prend sa retraite avec un total de 33 médailles internationales, dont huit à des Jeux olympiques, neuf en championnats du monde et huit aux Jeux du Commonwealth.

AFP/VNA/CVN