Mondial-2026 : un sensationnel Paraguay élimine l'Allemagne dès les 16es

Une énorme sensation. Un nouveau fiasco. Le modeste Paraguay a éliminé au terme d'une séance de tirs au but irrespirable l'Allemagne quatre fois championne du monde en seizièmes de finale du Mondial-2026 (1-1, 4 tab à 3), lundi 29 juin à Foxborough près de Boston, et attend en huitièmes le vainqueur de France - Suède.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La Mannschaft, incapable de sortir des poules lors des éditions 2018 et 2022, est une nouvelle fois prématurément éliminée d'une Coupe du monde et on voit mal comment Julian Nagelsmann, son jeune sélectionneur de 38 ans, va pouvoir garder son poste après cette nouvelle déroute.

Ses joueurs pourtant pensaient avoir fait le plus dur en finissant par trouver la faille dans la défense paraguayenne, sur leur 22e centre de la partie, lorsque Florian Wirtz, franchement pas à son aise, a trouvé Kai Havertz, pas vraiment plus adroit. L'attaquant d'Arsenal, au point de penalty, a dévié légèrement le ballon de l'arrière du crâne pour le placer dans le petit filet d'Orlando Gill, le gardien paraguayen (1-1, 54e).

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Mais comme lors de cette séance de tirs au but où trois de ses tireurs se sont loupés (Havertz, Woltemade, Tah), l'Allemagne a été incapable de gagner un match qu'elle n'aurait pas dû perdre.

Tout le contraire du Paraguay, de son gardien héros et de son dernier tireur José Canale, qui, après deux balles de match manquées par ses partenaires, a qualifié son pays à la surprise générale en huitièmes de finale d'un Mondial où ils pourraient retrouver la France... comme en 1998, lorsque les Bleus avaient remporté leur première étoile.

Hold-up parfait

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Le hold-up était d'ailleurs déjà presque parfait avant l'égalisation d'Havertz. En toute fin d'une première période archi-dominée par la Mannschaft, la stupeur a gagné le Gillette Stadium, lorsque, sur l'une des seules incursions paraguayennes dans le camp adverse, le Strasbourgeois Julio Enciso a ouvert le score d'une tête rageuse (1-0, 42e).

Personne n'aurait pu prédire un tel scénario au vu du niveau affiché par l'Albirroja en phase de groupe, notamment lors du match d'ouverture face aux États-Unis perdu 4 à 1. Même contre l'Allemagne chancelante, percluse de doutes après un premier tour sans saveur.

Les Sud-Américains ont contenu une Allemagne qui aura centré 49 fois, frappé 19 fois mais cadré que 5 fois. Et s'en sont remis à leur gardien.

Un pari gagnant qui plonge les Allemands dans un océan de perplexité. Une fois encore. Les Bleus sont prévenus.

AFP/VNA/CVN