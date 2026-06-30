Wimbledon : Sinner et Djokovic malmenés pour leur entrée en lice, Sabalenka souveraine

Un mois après sa brutale défaillance physique à Roland-Garros, le tenant du titre Jannik Sinner a souffert pour son entrée en lice lundi 29 juin à Wimbledon, comme Novak Djokovic contre un joueur classé hors du top 100.

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Photo : VNA/CVN

La No1 mondiale Aryna Sabalenka n'a elle pas tremblé pour son premier match sur le gazon anglais.

Sinner sue sang et eau

Sans Carlos Alcaraz (2e), blessé au poignet droit, le No1 mondial Jannik Sinner est le grand favori de Wimbledon.

L'Italien de 24 ans voulait chasser les doutes d'entrée après sa sortie dès le deuxième tour à Paris, alors qu'il menait deux sets à rien.

Lundi après-midi 29 juin, l'opération "confiance" a démarré poussivement contre le Serbe Miomir Kecmanovic (50e), vaincu 4-6, 6-3, 6-7 (6/8), 6-2, 6-3 au terme d'un match émaillé de plusieurs chutes de Sinner, qui a fini le pied droit en sang.

"C'est normal sur gazon", a tenté de dédramatiser le vainqueur. "Lors des premiers matches, quand le gazon est encore frais, on glisse toujours un peu plus (...) Tout va bien", a assuré le patron du circuit, interrogé sur l'état de son pied.

"J'étais très nerveux, je suis content d'avoir trouvé un moyen de m'en sortir aujourd'hui", a soufflé Sinner, qui affrontera au deuxième tour le Portugais Nuno Borges (48e).

En fin de soirée, le septuple vainqueur de Wimbledon Novak Djokovic a lui aussi peiné contre le Chinois Wu Yibing (102e).

Vainqueur 6-4, 5-7, 6-4, 6-4, le Serbe de 39 ans peut continuer à rêver d'un 25e titre record en Grand Chelem. Mais il devra pour cela s'extirper d'un deuxième tour piégeux mercredi 1er juillet contre l'ex-troisième mondial Stefanos Tsitsipas (87e).

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"Je me sens à la fois content et très frais", a souri Novak Djokovic. "J'aurais sans doute dû perdre le quatrième set, il a eu beaucoup de balles de break. Je ne l'avais jamais affronté et il m'a surpris par la qualité de chacune de ses frappes", a ajouté le Serbe, entré sur le court vêtu d'un élégant blazer blanc.

La relève du circuit, incarnée par Rafael Jodar (26e) et Joao Fonseca (27e), a elle validé en trois sets son billet pour le deuxième tour, comme l'ex-No1 mondial Daniil Medvedev (8e) et le Canadien Félix Auger-Aliassime (4e).

Sabalenka solide, Chwalinska battue

Battue 6-0 au troisième set à Roland-Garros puis à Berlin, la No1 mondiale Aryna Sabalenka devait rasseoir son autorité sur le circuit.

Elle a commencé à le faire lundi 29 juin en balayant 6-2, 6-3 la Serbe Teodora Kostovic (184e).

La transition entre la terre battue et le gazon a été "très courte", a rappelé la Bélarusse. "Je ne pourrais pas être plus heureuse de ma prestation, avec une victoire en deux sets", s'est-elle félicitée.

Eliminées dès le premier tour de Wimbledon en 2025, les Américaines Jessica Pegula (4e) et Coco Gauff (7e) se sont rachetées en gagnant en deux sets lundi.

La récente lauréate de Roland-Garros Mirra Andreeva (5e) a bien enchaîné en battant 7-5, 6-4 la Polonaise Magda Linette (59e).

Sa victime en finale à Paris, Maja Chwalinska, a en revanche été battue 2-6, 7-5, 6-2 contre la Thaïlandaise Manachaya Sawangkaew (164e).

"Je suis forcément très déçue", a commenté la Polonaise, blessée à la cheville droite. "J’étais à un point de gagner le match."

Une fronde qui fait pschitt

Tôt dans la matinée, la fronde financière des stars du circuit s'était soudainement tue, puisque la vingtaine de joueurs mobilisés, dont les No1 mondiaux Jannik Sinner et Aryna Sabalenka, ont renoncé à écourter leurs obligations médiatiques durant la première semaine de Wimbledon.

"Après des réunions constructives entre les représentants des joueurs et la gouvernance du All England Tennis Club", qui organise Wimbledon, "les joueurs confirment qu'ils reprendront normalement leurs obligations médiatiques dès le lundi 29 juin", ont-ils annoncé.

Les joueurs impliqués avaient pourtant indiqué la semaine précédente qu'ils limiteraient la durée de leurs interventions médiatiques à 15 minutes durant la première semaine de Wimbledon pour tenter, entre autres, d'obtenir une plus grande part des revenus dégagés par les quatre tournois du Grand Chelem.

AFP/VNA/CVN