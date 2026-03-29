C’était le 15 mars 2026

La Une du numéro 12 revenait sur un moment politique majeur : les élections législatives et locales pour la période 2026-2031. Des dizaines de millions de citoyens se sont rendus aux urnes, illustrant la vitalité démocratique du pays.

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L’image marquante de ce scrutin montrait le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, déposant son bulletin dans un bureau de vote du quartier de Ba Ðình, à Hanoï.

Partout, l’ambiance était à la fois solennelle et festive. Dans les rues comme dans les bureaux, les électeurs ont exercé leur souveraineté en choisissant des représentants appelés à siéger à l’Assemblée nationale et aux Conseils populaires. Le dispositif était impressionnant : environ 72.000 bureaux de vote ont accueilli plus de 76 millions d’électeurs inscrits. Le taux de participation a atteint 99,7%, un record national qui traduit une mobilisation exceptionnelle et une confiance renouvelée dans le système représentatif.

Au-delà des chiffres, la journée a été ponctuée de scènes émouvantes. À Sìn Thâu, commune frontalière de la province montagneuse de Ðiên Biên (Nord), de jeunes soldats de la brigade 543 de la IIᵉ Région militaire ont voté pour la première fois.

Dans le Centre, des urnes mobiles à Ðà Nang ont permis aux habitants d’exercer leur droit constitutionnel. Et dans la province de Hà Tinh, des lycéens tout juste majeurs ont glissé leur premier bulletin dans l’urne. L’un d’eux confiait : “Ce bulletin revêt pour moi une signification presque sacrée. Il marque ma prise de conscience politique”.

À la Une figurait ce bulletin de vote, symbole du transfert de confiance et d’autorité du peuple vers ses institutions. Depuis la première élection générale de 1946, le Vietnam a organisé 15 scrutins nationaux. En 80 ans, ce simple morceau de papier est devenu l’incarnation de la volonté collective de bâtir l’avenir du pays.

Le scrutin a également attiré l’attention de nombreux diplomates étrangers, qui ont salué la transparence du processus et exprimé leur confiance dans le rôle que jouera la nouvelle Assemblée nationale pour accompagner le développement du pays. Comme le souligne le Professeur associé - Docteur Bùi Hoài Son : “Chaque élection réussie n’est pas une fin, mais le point de départ d’une législature d’action”.

Le nouveau visage de l’Assemblée nationale sera dévoilé lors de la première session de sa XVIᵉ législature, prévue le 6 avril 2026. Déjà, une nouvelle Une se dessine, porteuse d’attentes et de promesses pour l’avenir.

Hervé Fayet/CVN