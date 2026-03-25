Élections législatives : confiance renforcée et moteur du développement

Les résultats des élections des députés de la XVI e législature de l’Assemblée nationale du Vietnam, récemment annoncés, marquent l’achèvement d’un processus constitutionnel tout en ouvrant un nouveau mandat porteur de nombreuses attentes.

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Photo : VNA/CVN

Au-delà du choix des députés, ces résultats traduisent la confiance et le consensus de la population à l’égard de la direction du Parti et du rôle de gouvernance de l’État. Lors d’un échange avec la VNA au Royaume-Uni, l’universitaire britannique Kyril Whittaker constate que, dans la phase actuelle de développement, le renforcement de la confiance sociale est étroitement lié aux grandes orientations du pays, où le développement ne se limite plus à la croissance, mais vise également l’efficacité de la gouvernance et la qualité de vie des citoyens.

Selon lui, l’esprit directeur du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) met l’accent sur le développement et la création de percées. Au regard des objectifs fixés pour l’avenir, d’importantes améliorations se dessinent dans de nombreux domaines - infrastructures, cadre de vie, accès aux technologies, niveau de vie, santé, entre autres - appelées à être consolidées de manière durable.

Le XIVe Congrès du Parti souligne également la nécessité d’intensifier la lutte contre la corruption et les phénomènes négatifs, tout en renforçant la souveraineté populaire à travers la rationalisation de l’appareil d’État et l’application des technologies dans la gouvernance, afin d’accroître l’interaction entre les autorités, tant au niveau local que central, et les citoyens.

En examinant plus en détail chaque domaine, les politiques concrètes illustrent clairement l’orientation consistant à "placer l’humain au centre". Dans le secteur de la santé, l’universitaire britannique a cité un objectif notable de la Résolution N°72-NQ/TW du 9 septembre 2025 du Bureau politique, relative au renforcement de la protection, des soins et de l’amélioration de la santé de la population : d’ici 2030, les citoyens devraient bénéficier de la gratuité des soins de base dans le cadre de l’assurance maladie, selon une feuille de route définie.

Selon lui, un tel engagement dépasse la simple dimension du bien-être social et affirme un principe fondamental : "Le peuple est le sujet central et la priorité la plus élevée dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques visant à protéger, soigner et améliorer la santé physique et mentale, la stature, la longévité et l’espérance de vie en bonne santé".

Cette approche ne se limite pas au domaine de la santé, mais s’étend également à l’emploi et à l’adaptation technologique. Dans un contexte de transformation numérique rapide, Kyril Whittaker considère que les politiques de l’emploi au Vietnam visent à garantir que personne ne soit laissé de côté, en élargissant l’assurance chômage, en stabilisant les revenus et en protégeant les données personnelles des travailleurs. Plus important encore, ces mesures contribuent à faire de "l’apprentissage un processus tout au long de la vie" et à atténuer les effets négatifs du progrès technologique sur l’emploi.

Kyril Whittaker souligne qu’au Vietnam, "le développement de la souveraineté populaire est directement lié au développement national. À la lumière des réalités observées après les élections législatives, cette analyse prend tout son sens. Le vote ne constitue pas seulement un choix de représentants, mais aussi l’expression d’une attente en matière de développement, où chaque décision doit, en définitive, servir la vie des citoyens".

VNA/CVN