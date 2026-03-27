Vietnam - Maroc

Soixante-cinq ans d’une alliance historique vers un partenariat fiable pour la prospérité

À l’occasion du 65 e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Maroc (27 mars 1961 - 27 mars 2026), l'ambassadrice du Vietnam au Maroc, Lê Kim Quy, a retracé l’évolution de cette coopération bilatérale dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

>> Succès des visites du président de l'AN au Sénégal, au Maroc et en Suisse

>> Les relations d’amitié Vietnam - Maroc s’approfondissent

>> Les 65 ans de relations diplomatiques marqués par des messages de félicitations

Photo : VNA/CVN

Selon l'ambassadrice, ce jalon historique marque le passage d’une solidarité née des luttes anticoloniales à un partenariat global couvrant de nombreux domaines. Les relations entre les deux pays entrent aujourd’hui dans une nouvelle phase particulièrement prometteuse.

Bien que les relations officielles aient été établies il y a soixante-cinq ans, les liens entre les deux peuples se sont forgés dès les années 1940‑1950, lorsque de nombreux soldats marocains, inspirés par la lutte pour l’indépendance menée par le Président Hô Chi Minh, ont rejoint les rangs vietnamiens.

Au cours des 65 ans, l’amitié Vietnam - Maroc ne cessent d’être consolidée selon l’esprit de solidarité, de coopération pour la paix, le développement et la prospérité commune du Mouvement des non-alignés. Il s’agit d’une preuve vivante de la force et du rôle de la coopération Sud-Sud, contribuant activement au développement respectif de chaque nation.

Sur le plan politique et diplomatique, les deux pays entretiennent de bonnes relations, échangeant régulièrement des délégations depuis 2004, notamment au plus haut niveau entre gouvernements et parlements. Le dialogue est également approfondi à travers divers mécanismes de coopération, tels que la Commission intergouvernementale et les consultations politiques.

Dans sa politique étrangère, le Vietnam considère le Maroc comme un partenaire important en Afrique et souhaite développer la coopération à la hauteur du potentiel des deux pays. Le 65e anniversaire marque ainsi une nouvelle étape, vers des relations bilatérales plus dynamiques, plus diversifiées et fondées sur une vision à long terme.

Lê Kim Quy a affirmé que la diplomatie parlementaire constituait un pilier central et était étroitement liée à de nombreuses étapes majeures des relations bilatérales, illustrée par les visites de haut rang des dirigeants des organes législatifs des deux pays et le fait que le Maroc soit devenu, en 2020, le premier pays africain à obtenir le statut d’observateur auprès de l’Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA) sous la présidence vietnamienne. La récente visite officielle du président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, témoigne de la forte détermination de renforcer et d’élargir la coopération bilatérale dans les domaines de l'économie, de l'investissement, des technologies, de la justice, du tourisme, de l’éducation et de la formation, etc.

La diplomatie populaire a été activement renforcée par les Associations d’amitié des deux pays. Les villes vietnamiennes de Dà Nang et marocaine de Tanger ont signé un accord de coopération en mars 2019. La coopération s’incarne en particulier à travers deux symboles emblématiques : la "Porte du Maroc" à Ba Vi (Hanoï), restaurée et inaugurée en 2018, et la "Porte du village vietnamien" de style traditionnel inaugurée en 2022 à Kénitra, au Maroc. Ces œuvres incarnent l’attachement, la solidarité et l’amitié durable entre les deux nations.

Photo : VNA/CVN

La diplomate vietnamienne a estimé que le potentiel de coopération entre les deux pays était très prometteur dans de nombreux domaines importants.

Le volet économique affiche une dynamique encourageante, les échanges commerciaux ayant triplé entre 2013 et 2021 pour atteindre environ 380 millions de dollars en 2024, faisant du Vietnam le deuxième partenaire commercial du Maroc au sein de l’ASEAN. Les deux économies présentent une forte complémentarité : le Vietnam offre des produits agricoles, des biens électroniques et des produits manufacturés, tandis que le Maroc exporte vers le Vietnam des engrais, des minerais et du plastique. Le Vietnam pourrait ainsi devenir la porte d’entrée du Maroc vers l’ASEAN et l’Asie, tandis que le Maroc est prêt à servir de passerelle reliant le Vietnam au marché africain..

L'éducation et la culture demeurent un pilier solide du partenariat, avec l’échange annuel de bourses d'études et des accords entre de prestigieuses universités nationales de Hanoï, de Hô Chi Minh-Ville et Mohammed V - Rabat.

Par ailleurs, de nouveaux secteurs stratégiques comme l'industrie Halal, où le Maroc excelle en matière de certification, et les énergies renouvelables ouvrent des perspectives d'investissement majeures pour les entreprises des deux pays.

La communauté vietnamienne au Maroc, issue majoritairement des familles de soldats marocains ayant soutenu la résistance vietnamienne avant 1954, joue un rôle de passerelle culturelle et humaine irremplaçable. Bien que peu nombreuse, cette communauté de deuxième et troisième générations préserve activement l'identité nationale et contribue au rayonnement de l'image du Vietnam. La protection, l'accompagnement et la valorisation de la force de cette diaspora constituent une priorité pour l'ambassade, afin de mobiliser toutes les forces dans la phase de développement national vers une nouvelle ère de progrès.

À l’occasion du 65e anniversaire des relations diplomatiques, l’ambassadrice Lê Kim Quy a souligné que ce jalon offrait une belle occasion de rendre hommage aux liens historiques et d’affirmer la volonté commune de construire ensemble un avenir prometteur pour les relations d’amitié et de coopération, au service des intérêts des deux peuples et des deux nations.

Le Vietnam et le Maroc partagent des atouts stratégiques communs, tels qu’une stabilité politique remarquable, une culture aux racines profondes et une intégration internationale soutenue. Le diplomate a appelé les jeunes générations des deux pays à s’approprier cet héritage historique afin de transformer ces liens d’amitié en opportunités concrètes.

En conclusion, elle s’est dite convaincue que la génération actuelle, en particulier les jeunesses des deux pays, travaillerait ensemble pour continuer à bâtir de nouvelles "portes" vers l’avenir, au service de la solidarité, de l’amitié, de la coopération et du développement des deux nations.

VNA/CVN