Renforce la confiance dans les perspectives de bonnes relations Vietnam - Russie

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a achevé avec succès sa visite officielle en Fédération de Russie, du 22 au 25 mars. Dans le cadre de ce déplacement, il a mené de nombreuses rencontres de haut niveau, aboutissant à la signature d'accords majeurs dans divers domaines.

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Le correspondant de l'Agence Vietnamienne d'Information en Fédération de Russie a interviewé des représentants de nombreuses entreprises, de grands groupes et d'organismes russes pour recueillir leurs analyses, ainsi que leurs attentes concernant les résultats de cette visite sur les relations bilatérales.

Lors du Forum des affaires du 24 mars, la société de commerce alimentaire Ava Trading a signé un protocole d'accord avec les Chemins de fer du Vietnam. La directrice générale Irina Ivanova a déclaré qu'à travers la signature de ce mémorandum, Ava Trading espère accroître le volume de marchandises transportées par rail et élargir la coopération, particulièrement dans un contexte de transfert des flux du maritime vers le ferroviaire. Selon ses analyses, le secteur ferroviaire vietnamien dispose encore d'une marge de progression considérable.

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De son côté, Anastasia Sayanok, présidente de la Commission de coopération avec l'Association des exportateurs et importateurs du Vietnam, a estimé que ce Forum des affaires joue un rôle crucial en permettant aux entreprises des deux pays de se rencontrer, de partager leurs expériences et d'établir des contacts durables au niveau gouvernemental et entrepreneurial. Cette visite a insufflé une dynamique forte pour élaborer des mesures de coopération inédites et efficaces, visant à concrétiser le partenariat stratégique intégral entre les deux nations. La communauté des affaires et des investisseurs espère désormais une amélioration et une optimisation des réglementations sur les licences, du système financier et de crédit, ainsi que des normes de marchandises et de la transparence de l'information pour des projets à long terme.

Artem Zasursky, vice-président chargé du développement international du groupe AFK "Systema", a souligné la nécessité d'établir un cadre sécurisé pour les paiements internationaux dans le cadre de la coopération avec le Vietnam. M. Zasursky a précisé que sa rencontre avec le Premier ministre Pham Minh Chinh au Vietnam en 2025, puis celle de Moscou, témoignent de perspectives de coopération très positives. AFK Systema a identifié ses secteurs prioritaires, notamment la pharmacie, la santé, les hautes technologies comme l'intelligence artificielle (IA), les portefeuilles électroniques, entre autres. Selon lui, cette visite est une nouvelle preuve de les relations particulières entre la Russie et le Vietnam, soulignant que l'attention constante des dirigeants des deux pays joue un rôle majeur pour les entreprises.

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À l'issue de sa séance de travail avec le Premier ministre Pham Minh Chinh le 25 mars, Oleg Valentinovich Belozerov, directeur général et président du conseil d'administration de la Société des chemins de fer russes (RZD), a indiqué que les deux parties avaient discuté de l'échange d'expériences, de la coopération et du potentiel d'accroissement des échanges commerciaux par voie ferroviaire. Un point majeur concerne le transfert de compétences, notamment les opportunités de formation du personnel en Russie et le développement de programmes dédiés au Vietnam dans divers secteurs. M. Belozerov a affirmé que sa société, l'une des plus importantes au monde, détient l'expertise nécessaire et se tient prête à partager ses connaissances avec ses partenaires vietnamiens.

De son côté, le directeur général du groupe Rosatom, Aleksey Likhachev, a souligné que la signature de l'accord intergouvernemental relatif à la construction de la centrale nucléaire de Ninh Thuận 1 constitue une étape cruciale dans la concrétisation du projet. La construction de deux unités équipées de réacteurs de génération III+ VVER-1200 - la technologie phare de la Russie - pose les jalons de l'indépendance énergétique, de la souveraineté technologique et d'une croissance économique durable pour le Vietnam au cours des prochaines décennies. Ce projet insuffle une dynamique de développement scientifique, favorisant la mise en place d'infrastructures modernes et l'application de technologies de pointe.

Le développement des ressources humaines joue ici un rôle moteur : depuis 2017, plus de 400 étudiants vietnamiens ont été formés dans des universités spécialisées russes dans le domaine du nucléaire et les secteurs connexes, dont 161 travaillent actuellement pour le groupe Électricité du Vietnam (EVN) et ses filiales. M. Likhachev a insisté sur le fait que le choix du Vietnam de bâtir une centrale nucléaire avec la technologie russe est une décision stratégique mûrement réfléchie, protégeant l'économie nationale et offrant une base solide pour le développement à long terme, particulièrement face à l'instabilité du marché énergétique mondial et aux risques liés à la dépendance aux combustibles fossiles. Ces perspectives renforcent durablement les relations entre nos deux pays.

Sur le plan social et de la diplomatie populaire, le président de l'Association d'amitié Russie-Vietnam, le Dr Vladimir Buianov, s'est réjoui de la venue de l'importante délégation du gouvernement vietnamien en Russie. Il a salué la tenue de rencontres majeures visant à élargir le partenariat stratégique intégral entre les deux pays, comme en témoigne la signature de nombreux accords de premier plan. L'accord relatif à la construction de la première centrale nucléaire au Vietnam répond, selon lui, aux besoins de développement urgents du pays en garantissant une source d'énergie stable à long terme. À l'avenir, la participation des entreprises russes du secteur nucléaire à ce projet permettra d'élargir les rangs de l'Association d'amitié Russie - Vietnam, contribuant ainsi à consolider les liens fraternels et à enrichir les activités de l'organisation.

Photo : VNA/CVN

Le vice-président de l'Association d'amitié Russie - Vietnam, le Professeur associé Petr Tsvetov, a tenu à remercier le Premier ministre Pham Minh Chinh pour l'entretien chaleureux accordé à l'Association, au cours duquel le chef du gouvernement a rappelé les pages d'or de l'histoire des les relations entre les deux pays. M. Tsvetov a affirmé que cette visite ouvre de nouvelles perspectives : le projet de centrale nucléaire contribuera non seulement au développement du Vietnam, mais constituera également un nouveau monument dédié aux liens russo-vietnamiens. "Nous sommes témoins du développement de la coopération bilatérale, et l'augmentation des échanges commerciaux, conformément aux accords de haut niveau, est désormais tout à fait réalisable", a-t-il affirmé.

La Professeure associée Elena Zubtsova, membre de l'Association d'amitié Russie - Vietnam, a suivi de près les volets relatifs à l'éducation. Elle note un intérêt croissant en Russie pour les études vietnamiennes, avec un nombre d'étudiants en langue vietnamienne qui augmente chaque année. La visite du Premier ministre Pham Minh Chinh ouvre de nouvelles opportunités de coopération et de développement économique. Par conséquent, les études vietnamiennes en particulier, ainsi que la coopération dans l'éducation et la formation des ressources humaines entre le Vietnam et la Fédération de Russie en général, recevront une impulsion nouvelle et plus vigoureuse.

VNA/CVN