Cérémonie de jonction du pont de l'Amitié Laos - Thaïlande N°5 sur le Mékong

Photo : VNA/CVN

Lors de l’événement, Souriya Cheungrungreungkit, vice-Premier ministre et ministre thaïlandais des Transports, a souligné que la mise en service officielle du pont, prévue en décembre prochain, ne se contentera pas de dynamiser les échanges commerciaux entre la Thaïlande et le Laos. Il ouvrira également une voie logistique stratégique vers le port de Vung Ang au Vietnam, avec une extension future vers la Chine. La construction de cet ouvrage est donc perçue comme une avancée majeure pour le développement économique, social et sécuritaire. Ses bénéfices s'étendront non seulement aux trois nations impliquées - la Thaïlande, le Laos et le Vietnam- mais aussi à l'ensemble de la région.

Ngamprasong Muangmani, ministre lao des Travaux publics et des Transports, a souligné que ce projet joue un rôle crucial dans la promotion de la coopération en matière d’infrastructures de transport, notamment à travers la construction de routes et de ponts sur le Mékong dans le cadre du Corridor économique Est-Ouest, qui traverse le Laos et relie ses pays voisins, en particulier le Vietnam et la sous-région du Mékong.

Le pont de l'Amitié Laos - Thaïlande N°5, une impressionnante structure à haubans de 1.350 m de long, enjambe désormais le Mékong. Il établit une liaison cruciale entre la province thaïlandaise de Bueng Kan et la province de Bolikhamxay au Laos.

Une fois mis en service, ce pont permettra de réduire considérablement la distance entre la province de Beung Kan, dans le Nord-Est de la Thaïlande, et le poste frontalier de Câu Treo, dans la province de Hà Tinh (Vietnam), via Bolikhamxay. Ce trajet sera écourté d'environ 350 km à un peu plus de 200 km.

Ce cinquième pont s’inscrit dans la continuité de la coopération en matière d’infrastructures entre le Laos et la Thaïlande, après les quatre premiers ponts déjà en service : Vientiane - Nong Khai (pont N°1), Savannakhet - Mukdahan (pont N°2), Khammouane - Nakhon Phanom (pont N°3), et Huayxai - Chiang Khong (pont N°4).

