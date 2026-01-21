Hô Chi Minh-Ville

La Fête du Têt 2026 à la Maison de la jeunesse débutera le 1er février

La Maison de la jeunesse de Hô Chi Minh-Ville a récemment dévoillé le programme des activités à l'occasion du Têt du Cheval 2026, comprenant notamment la rue des fleurs d’abricotier et la rue des calligraphes. De nombreuses nouveautés ont été annoncées pour ce "paradis des photos", devenu un point de rendez-vous incontournable pour les jeunes à chaque arrivée du printemps.

>> Hô Chi Minh-Ville dynamise le tourisme culturel et gastronomique à l’approche du Têt 2026

>> Nha Trang séduit les visiteurs par l’atmosphère du Têt traditionnel

Vers la mi-décembre 2025, lorsque le projet de reconstruction de la Maison de la Jeunesse a officiellement été lancé, de nombreux jeunes se sont interrogés : la rue des abricotiers et celle des calligraphes auraient-elles toujours lieu et à quelle échelle ?

Photo : VNA/CVN

Selon Nguyên Hông Phuc, directeur de la Maison de la Jeunesse de Hô Chi Minh-Ville, bien que l’établissement ait déjà posé la première pierre de son nouveau bâtiment, les autorités municipales ont décidé de maintenir le site en l'état afin que la Fête du Têt puisse tout de même être organisée cette année, dans le but d’apporter joie et bonheur aux habitants à l’occasion du Nouvel An.

La rue des abricotiers et de nombreux décors attrayants

Cette année, la Fête du Têt de l’année Bính Ngọ 2026, organisée au n°4 de la rue Pham Ngoc Thach, se déroulera du 1er au 21 février (soit du 14e jour du 12e mois lunaire jusqu’au 5e jour du Têt), avec de nombreuses activités festives et originales.

Impossible d’évoquer cet événement sans mentionner la rue des fleurs d’abricotier et la rue des calligraphes, véritables symboles de la manifestation, qui attirent chaque année un grand nombre de visiteurs à l’approche du printemps.

Cette année, la rue des calligraphes bénéficie d’un investissement soigné, tant sur le plan esthétique que sur le contenu des activités. Plus de cinquante jeunes calligraphes, passionnés par cet art, installeront encre de Chine et papier rouge, ainsi que divers objets décoratifs rappelant le Têt d’antan, le long des rues Pham Ngoc Thach et Nguyên Thi Minh Khai. Les visiteurs pourront y "demander des caractères" porte-bonheur pour le Nouvel An, participer à des ateliers et confier leurs vœux de printemps à de belles formules de bénédiction.

Photo : VNA/CVN

L’espace de la rue des abricotiers sera aménagé de manière harmonieuse, mettant en valeur une palette de couleurs éclatantes. Le jaune lumineux des fleurs d’abricotier, qui recouvre toute la façade de la rue Pham Ngoc Thach, véhiculera également un message sur l’essor du pays dans une nouvelle ère. Chaque branche d’abricotier dressée au-dessus des meules de paille dorée créera des points forts visuels et offrira des décors idéaux pour des photos printanières.

Placée sous le thème "La beauté d’hier dans l’éclat d’aujourd’hui", l’édition 2026 proposera un espace "Beauté d’autrefois", mettant en valeur l’essence de la culture nationale. Cet espace sera le fruit de la convergence de la rue des calligraphes, de l’allée des abricotiers, du mât rituel du Têt, de la cuisine printanière, des parterres de fleurs et des villages de métiers traditionnels. Il illustrera les valeurs esthétiques qui ont forgé l’identité, les coutumes et les modes de vie des habitants du Sud, tout en reflétant les valeurs culturelles issues de la civilisation du fleuve Rouge.

Un espace dédié aux villages de métiers traditionnels est également aménagé avec soin, évoquant une atmosphère paisible : des familles réunies, une verdure rafraîchissante sous le soleil doré et des mâts rituels empreints de légendes.

Selon M. Phuc, ces éléments de beauté traditionnelle seront cette année déployés dans l’ensemble du site de la Maison de la Jeunesse, et non plus seulement dans la cour 4A, offrant ainsi aux visiteurs davantage de choix pour leurs déambulations.

Accueillir le printemps avec six grandes mises en scène artistiques

M. Phuc a précisé qu’en visitant la fête cette année, le public découvrira non seulement les traditions méridionales, mais aussi l’image d’une ville dynamique en pleine évolution, promettant de nombreuses innovations. Outre les installations classiques, la Maison de la Jeunesse créera un espace "L’éclat d’aujourd’hui" avec une exposition thématique intitulée "Le grand cheval ouvre le printemps".

Le cœur de cette exposition reposera sur six espaces artistiques correspondant à six grandes scènes, toutes liées à l’animal symbolique de l’année : le cheval. Chaque espace sera conçu comme une œuvre d’art indépendante tout en étant étroitement connectée aux autres, formant un parcours immersif pour les visiteurs.

"Cinquante œuvres de calligraphie créeront une allée calligraphique très printanière et esthétique dans la cour 4A. En venant à la Fête du Têt cette année, je pense que chacun ressentira des émotions différentes, mais tous repartiront avec de la joie, un sentiment de chance et une énergie positive renouvelée pour la nouvelle année : c’est le bonheur", a partagé M. Phuc.

Par ailleurs, dans l’espace dédié à l’entrepreneuriat, les visiteurs pourront découvrir des produits de jeunes entrepreneurs ainsi que des spécialités régionales de la province d’An Giang (produits OCOP, productions agricoles, artisanat et variétés de thé).

Photo : VNA/CVN

La série d’activités comprendra également un volet gastronomique associé à des animations culturelles et sportives, des espaces de jeux liés au cinéma, ainsi que des zones d’art communautaire. L’ensemble contribuera à valoriser les traditions tout en insufflant une atmosphère festive moderne.

De nombreux programmes artistiques variés seront proposés : spectacles folkloriques du Sud, đờn ca tài tử, musique de cour de Huê, ca trù, danses du lion et du dragon, concerts de musique traditionnelle et défilés de mode. Ces activités recréeront l’ambiance du Têt des trois régions du pays et présenteront aux visiteurs plusieurs éléments du patrimoine culturel immatériel vietnamien reconnus par l’UNESCO.

Minh Thu/CVN



