Célébration du 110ᵉ anniversaire de la naissance de l'ancien secrétaire général Nguyên Van Linh

>> Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, inaugure l’exposition "Nguyên Van Linh - Vie et œuvre"

Dans son discours, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a rappelé qu'en 1986, lors du 6ᵉ Congrès national du Parti, face à la stagnation prolongée du système économique centralisé, Nguyên Van Linh s'était distingué par son courage et sa détermination exceptionnels.

Photo: VNA/CVN

En tant que secrétaire général du Parti, il a initié des réformes audacieuses visant à lever les obstacles institutionnels, à libérer les forces productives, à piloter puis consolider les secteurs économiques non étatiques, à instaurer un mécanisme de marché sous gestion de l'État, à développer les relations extérieures et à favoriser une intégration internationale proactive.

Parmi ses contributions marquantes figure la série d'articles "Les choses à faire immédiatement", publiés dans le journal Nhân Dân (Le Peuple) dès 1987, sous le pseudonyme NVL. Ces textes exprimaient avec franchise et sens des responsabilités la volonté de combattre la corruption, le gaspillage et la bureaucratie, des fléaux compromettant la crédibilité du Parti et la confiance du peuple.

Sous son leadership résolu, le processus de Dôi Moi (Renouveau) a engendré des transformations profondes dans tous les domaines : la production agricole est passée du modèle collectif au modèle individuel ; l'économie a évolué d'un système subventionné vers une économie de marché ; le pays s'est progressivement ouvert au monde et intégré à la communauté internationale. Grâce à cela, le Vietnam a surmonté la crise économique, la vie du peuple s'est significativement améliorée et la position internationale du pays s'est renforcée.

Photo: VNA/CVN

Les leçons tirées de la vie et de la carrière de Nguyên Van Linh demeurent pleinement d'actualité, notamment dans le contexte de la nouvelle phase d'intégration et de développement du pays.

À l'occasion de ce moment historique, marquant le lancement du nouveau modèle d'administration locale à deux niveaux, le secrétaire général Tô Lâm a appelé à raviver l'esprit de Nguyên Van Linh : esprit d'innovation, de courage, de proximité avec le peuple et d'intégrité. Il a insisté sur la nécessité de former une équipe de cadres compétents et vertueux, à la hauteur des responsabilités nationales.

Le même jour, Tô Lâm et des dirigeants du Parti et de l'État ont rendu hommage à Nguyên Van Linh au mémorial et à la statue qui lui sont dédiés à Hung Yên.

Ils ont également rendu visite à la famille de Mme Pham Thi Cuông, mère du martyr Nguyên Quang Trung, tombé au champ d'honneur à Khe Sanh.

VNA/CVN