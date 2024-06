Thaïlande

Athlétisme : le relais féminin vietnamien remporte l'or aux Championnats d'Asie



Avec un chrono de 3’30’’82, la sélection vietnamienne du 4 x 400 m dames, en plus de devenir championne d'Asie de relais, a battu, le 21 mai en Thaïlande, le record national (3’31’’46) établi à Singapour en 2015.

Les quatre titulaires du relais féminin 4 x 400 m sont Nguyên Thi Ngoc, Quách Thi Lan, Hoàng Thi Minh Hanh et Nguyên Thi Hang.

Hoàng Thi Ngoc, qui a lancé l’équipe, a rapidement pris une avance conséquente. Elle a maintenu un écart allant jusqu’à 15 m par rapport à deuxième, avant de passer le relais à Quách Thi Lan, championne d’Asie 2019 du 400 m haies.

Quách Thi Lan, qui avait décroché le bronze au relais mixte 4 x 400 m la veille, a livré une solide performance, élargissant encore l’écart. Hoàng Thi Minh Hanh a pris le relais en troisième position, et a offert à sa coéquipière Nguyên Thi Hang une position confortable pour le dernier tronçon.

Nguyên Thi Hang, surnommée la “reine du relais” pour ses nombreux titres nationaux et internationaux, a conclu la course de manière parfaite, avec un temps de 3’30’’82. L’Inde a pris la deuxième place en 3’33’’55, suivie par le Japon en 3’35’’45.

Il s’agit de la troisième victoire de la sélection vietnamienne du 4 x 400 m dames aux Championnats d’Asie de relais. La première s’était produite en 2017 avec Nguyên Thi Oanh, Quách Thi Lan, Hoàng Thi Ngoc et Nguyên Thi Huyên, qui avaient réalisé un temps de 3’33’’22. La deuxième victoire a eu lieu en 2023 avec Nguyên Thi Ngoc, Hoàng Thi Minh Hanh, Nguyên Thi Huyên et Nguyên Thi Hang, en 3’32’’36.

Malgré cette médaille d’or, la performance du quatuor Nguyên Thi Ngoc, Quáh Thi Lan, Hoàng Thi Minh Hanh et Nguyên Thi Hang n’a pas permis de se qualifier parmi les 16 meilleures équipes pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

Trois nouveaux records nationaux

Cependant, il y a encore de l’espoir pour les athlètes vietnamiens. Après les Championnats d’Asie de relais 2024, ils sont sur le point de participer à deux autres tournois qualificatifs olympiques en juin, l’un à Taïwan (Chine) et l’autre en Thaïlande.

Les Championnats d’Asie de relais 2024 se sont déroulés les 20 et 21 mai en Thaïlande. La délégation vietnamienne, composée de 18 membres et conduite par le secrétaire général de la Fédération vietnamienne d’athlétisme, Nguyên Manh Hùng, a remporté une médaille d’or et trois de bronze après deux jours de compétitions.

Hà Thi Thu, Lê Thi Câm Tú, Kha Thanh Trúc et Phùng Thi Huê ont décroché le bronze au relais 4 x 100 m dames, avec un chrono de 45’17. Trân Nhât Hoàng, Trân Dinh Son, Nguyên Tùng Lâm et Lê Ngoc Phúc ont également obtenu la troisième place au relais 4 x 400 m hommes, en 3’07’’37, établissant ainsi un nouveau record national.

L’équipe vietnamienne du relais mixte 4 x 400 m, composée de Nguyên Xuân Quang, Lê Thi Tuyêt Mai, Lê Ngoc Phúc et Quách Thi Lan, a affronté huit équipes venant d’Inde, du Sri Lanka, du Kazakhstan, des Philippines, de Thaïlande, de Taïwan et du Qatar. L’Inde est montée sur la première place du podium avec 3’14’’12. Le Sri Lanka est arrivé deuxième avec 3’17’’00. Le Vietnam a terminé troisième avec un temps de 3’18’’45, établissant un nouveau record national. L’ancien record était de 3’19’’50, établi aux 30es SEA Games en 2019 à Manille, aux Philippines.

La Fédération vietnamienne d’athlétisme a dévoilé les primes qui seront versées aux athlètes médaillés. Ainsi, une médaille d’or sera récompensée par une somme de 50 millions de dôngs. Les médaillés d’argent recevront, quant à eux, 40 millions de dôngs, ceux de bronze, 30 millions.

Phuong Nga/CVN