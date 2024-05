Le Vietnam accueille pour la première fois la conférence du Conseil mondial de boxe de l'Asie

C'est la première fois qu'une conférence de boxe professionnelle de cette envergure se tient au Vietnam. L'événement comprendra des séances de partage, des réunions et des discussions sur des sujets importants concernant la boxe professionnelle, ainsi que l'élaboration de plans de coopération pour développer conjointement la gestion de la boxe à l'avenir.

En outre, la conférence abordera des sujets, des problèmes et des limitations de l'industrie de la boxe professionnelle, particulièrement en Asie. Les discussions porteront sur l'expertise en matière de procédures médicales, de lois sur la concurrence, ainsi que sur l'honnêteté et la transparence, afin de promouvoir le développement global de la boxe professionnelle dans la région.

Avec la participation de plus de 100 représentants de la WBA mondiale, du Comité de boxe professionnelle, des promoteurs, des investisseurs, des comités d’organisation de tournois professionnels, des médecins du sport et des boxeurs célèbres, non seulement de plus de 20 pays et territoires d'Asie, mais aussi du monde entier, cet événement devrait ouvrir des opportunités pour améliorer et intégrer progressivement la boxe professionnelle au Vietnam selon les normes internationales.

Actuellement, la boxe au Vietnam se développe rapidement, ce sera l'occasion pour les organisateurs, les arbitres et les athlètes de se mettre à jour sur les nouvelles connaissances et informations officielles concernant la boxe professionnelle en général. Cela permettra également d'élargir le réseau de connexions et de rechercher des opportunités de promotion de la coopération. Par ailleurs, la conférence est aussi l’occasion de promouvoir l’image, les habitants et, surtout, le potentiel de développement de la boxe professionnelle vietnamienne auprès de la communauté internationale.

Fondée en 1921, la WBA (World Boxing Association) est la plus ancienne organisation de remise de ceintures de championnat et l'une des quatre principales organisations spécialisées dans l'organisation des plus grands matchs de boxe professionnelle au monde.

WBA Asia 2024 est organisée par Shadow Entertainment, sous la direction et la coordination de la Commission de boxe professionnelle de la Fédération vietnamienne de boxe.

Texte et photo : Minh Thu/CVN