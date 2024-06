Une nouvelle page s'ouvre pour le billard vietnamien

“J’ai réussi !”, partage Duong Quôc Hoàng sur sa page Facebook personnelle après sa victoire contre l’Américain Oscar Dominguez le 6 mai. Il devient ainsi le premier Vietnamien à remporter l’Open d’Écosse, l’un des tournois de billard à neuf boules les plus prestigieux et renommés au monde.

“Je suis aux anges maintenant. Il est difficile de décrire mes sentiments en remportant mon premier titre international. Honnêtement, j’attendais ce moment depuis longtemps. Mes aspirations, toute la pression et le travail m’ont conduit à ce résultat aujourd’hui”, dit-il.

Quôc Hoàng était l’un des cinq représentants vietnamiens à l’Open d’Écosse 2024, mais il fut le seul à être dans les 16 finalistes. Cependant, son parcours vers le sommet à Glasgow n’a pas été facile.

Neuf victoires consécutives

La star du billard vietnamien a subi une défaite 7-10 face à l’ancien champion du monde de neuf boules et de dix boules, le Taïwanais Ko Ping-Yi, lors de son premier match. Comme le tournoi appliquait le format de double élimination jusqu’aux 16es de finale, Quôc Hoàng est passé dans le tableau des perdants, mais il a dû enchaîner neuf victoires consécutives pour remporter le trophée.

Il est revenu de l’arrière pour battre le N°1 mondial, l’Espagnol Francisco Sanchez Ruíz, 10-6 lors du septième match du tournoi. Ensuite, il a éliminé l’Américain Tyler Styer, considéré comme l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, 10-5 en 16es de finale, avant d’éliminer l’Albanais Eklent Kaci 10-7, champion du monde de dix boules WPA en 2021 et 2023, 10-5 en quarts de finale, et le champion du monde en titre Ko Pin Yi, 10-9 en demi-finale.

En finale, Oscas Dominguez menait 8-4 au score, mais cela n’a pas suffi à terrasser le jeune joueur vietnamien, immédiatement surnommé le “Roi du retour”. En effet, Quôc Hoàng a rebondi en remportant six parties consécutives pour battre Dominguez 10-8 et repartir avec un prix de 10.000 GBP (environ 316 millions de dôngs).

“En finale, j’étais un peu épuisé physiquement et sous pression, donc je ne me sentais pas très à l’aise. Mais finalement, la chance est venue au bon moment. Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont accompagné et soutenu tout au long du tournoi”, confie Quôc Hoàng.

Pendant ce temps, les organisateurs chez Matchroom ont publié : “Incroyable ! Il était presque certain d’être éliminé contre Carlo Biado, mais il a renversé la situation de manière incroyable, en remportant notamment une victoire éblouissante contre des joueurs en forme comme Ko !”

“Simplement incroyable ! Duong Quôc Hoàng bat Oscar Dominguez pour remporter l’Open d’Écosse 2024, son premier titre de classement WNT (Société mondiale professionnelle de billard à neuf boules - World Professional Nineball Pool Corporation) et il devient le premier champion Vietnamien à l’ère du WNT”.

L’Open d’Écosse 2024 a vu la participation de 104 billardiers, peut-être un record dans le billard à neuf boules britannique, avec presque tous les joueurs du Top 15 mondial du classement WNT.

Ce que Duong Quôc Hoàng et d’autres billardiers vietnamiens tels que Nguyên Anh Tuân et Luong Duc Thiên montrent lors des compétitions internationales a un effet positif sur ce sport au niveau national. En dehors du football et du volleyball, il est rare de voir un sport individuel attirer autant de spectateurs simultanément sur les plateformes de médias sociaux. Le nombre de personnes intéressées par le billard est en augmentation. Le billardier Nguyên Anh Tuân estime que les jeunes d’aujourd’hui s’approchent du billard de manière civilisée et contribuent progressivement à éliminer les préjugés négatifs associés à ce sport.

