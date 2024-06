Le badminton débute aux 13es Jeux scolaires de l'ASEAN

Photo: VNA/CVN

Du 2 au 6 juin, les badistes concourront dans sept épreuves : équipes masculines et féminines, simples masculin et féminin, doubles masculin et féminin ainsi que double mixte.

Dans l'épreuve par équipe masculine, le Vietnam fait partie du groupe A avec le Laos, l'Indonésie et les Philippines, tandis que le groupe B comprend la Malaisie, Brunei, la Thaïlande et Singapour.

Dans l'épreuve par équipe féminine, le groupe A comprend le Vietnam, Singapour et la Malaisie, tandis que le groupe B comprend les Philippines, la Thaïlande et l'Indonésie.

Ayant pour thème "Se connecter pour briller", les 13es Jeux scolaires de l'ASEAN rassemblent plus de 1.300 athlètes et entraîneurs des dix pays de la région, à savoir le Brunei, le Cambodge, l'Indonésie, le Laos, la Malaisie, le Myanmar, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam.

L'événement se déroule du 29 mai au 6 juin, avec six sports à savoir la natation, l'athlétisme, le badminton, le basket-ball, le pencak silat et le vovinam.

L'équipe vietnamienne compte 190 athlètes participant à tous les sports.

VNA/CVN