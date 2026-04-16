Salon international de l’industrie alimentaire de Hô Chi Minh-Ville 2026

Placée sous le thème "Saveurs du monde - Valeurs vietnamiennes", la 5 e édition du Salon international de l’industrie alimentaire de Hô Chi Minh-Ville (HCMC FOODEX 2026) s’est ouverte le 15 avril au Centre des expositions et des congrès de Saïgon (SECC).

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L’événement est organisé par le Centre de promotion du commerce et des investissements de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), en collaboration avec l’Association de l’alimentation et des produits alimentaires (FFA) et d’autres unités concernées.

Se déroulant du 15 au 18 avril dans la mégapole du Sud, le salon met en valeur les atouts des produits agricoles vietnamiens et contribue à repositionner les entreprises nationales au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire mondiale. HCMC FOODEX 2026 ambitionne de promouvoir l’excellence de la gastronomie vietnamienne à l’international, tout en présentant des produits conformes aux normes mondiales, à fort potentiel d’exportation et pleinement intégrés aux chaînes de valeur globales.

Un événement majeur de l’industrie agroalimentaire

Hô Chi Minh-Ville constitue le principal centre de transformation agroalimentaire du pays, représentant environ 30 à 35% de la valeur de production du secteur dans la région économique clé du Sud. L’industrie agroalimentaire y contribue à hauteur de 14 à 15% de la production industrielle totale, occupant une place stratégique dans la structure économique urbaine et figurant parmi les quatre secteurs prioritaires du développement local.

Au premier trimestre 2026, l’économie de la ville a enregistré une croissance de 8,27%, soit son niveau le plus élevé pour cette période au cours des cinq dernières années. L’indice de production industrielle (IPI) du secteur agroalimentaire s’est classé au deuxième rang, avec une progression de 12% en glissement annuel.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le vice-président permanent du Comité populaire municipal, Nguyên Lôc Hà, a souligné : "Hô Chi Minh-Ville met en œuvre de nombreuses politiques et stratégies visant à promouvoir le développement durable de l’industrie agroalimentaire et à renforcer son intégration internationale".

Il a également indiqué que la ville s’attachait à appliquer des résolutions clés pour aider les entreprises à adopter de nouvelles technologies, accélérer leur transformation numérique et renforcer leurs capacités financières afin de surmonter les difficultés et maintenir la dynamique de croissance.

Activités commerciales et visites d’usines

Ce qui distingue HCMC FOODEX 2026 des salons traditionnels réside dans la création d’un écosystème interactif multidimensionnel. Dès la cérémonie inaugurale, des activités de réseautage interentreprises (B2B) ont été organisées, réunissant de grands groupes de distribution tels que Lotte Group, AEON, Central Retail, ainsi que des acteurs nationaux majeurs comme Satra, Saigon Co.op et MM Mega Market.

Des plateformes de commerce électronique transfrontalier, dont Amazon Global Selling et OSB, participent également à l’événement afin d’accompagner les entreprises dans leur transformation numérique et leur adaptation aux nouvelles tendances de consommation.

Parmi les temps forts figure le programme de visites d’usines prévu le 17 avril. L’accueil d’acheteurs internationaux directement sur les sites de production permet aux entreprises vietnamiennes de démontrer leur savoir-faire, leurs standards de qualité et leurs technologies modernes, favorisant ainsi la conclusion de partenariats durables.

De nombreuses activités sont également prévues : tentative de record Guinness pour la "plus grande présentation de gâteau en gelée 3D au monde", concours culinaire Master Chef Foodex (catégorie végétarienne), séminaires sur la numérisation des lignes de production et la standardisation de la qualité, ainsi que des ateliers consacrés à "l’agriculture urbaine : l’avenir de la production au cœur des villes".

Le salon devrait attirer des dizaines de milliers de visiteurs professionnels, contribuant à dynamiser l’économie locale et à promouvoir le tourisme d’affaires (MICE) à Hô Chi Minh-Ville. Plus de 2000 rendez-vous B2B sont attendus sur l’ensemble de l’événement, avec un ciblage précis des besoins commerciaux des participants afin d’optimiser les opportunités de partenariat.

HCMC FOODEX 2026 offre également aux entreprises vietnamiennes des perspectives d’accès à des marchés exigeants tels que le Japon, la République de Corée, Singapour et les pays à majorité musulmane (marchés halal).

Texte et photos : Tân Dat/CVN