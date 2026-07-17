Dak Lak séduit le marché malaisien avec ses produits agricoles de qualité

Présentes au Salon international de l'alimentation et des boissons de Malaisie (MIFB) 2026, les entreprises de la province de Dak Lak y présentent leurs produits agricoles transformés afin de renforcer leur présence sur le marché halal et d'élargir leurs débouchés en Asie du Sud-Est.

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Une délégation d’entreprises de la province vietnamienne de Dak Lak marque les esprits lors du Salon international de l’alimentation et des boissons de Malaisie (Malaysia International Food & Beverage Trade Fair – MIFB) 2026, organisé du 15 au 17 juillet à Kuala Lumpur.

Conduite par le Service provincial de l’industrie et du commerce, la délégation de Dak Lak présente une large gamme de produits agricoles transformés, suscitant un vif intérêt auprès de nombreux professionnels et consommateurs malaisiens.

Photo : VNA/CVN

Placée sous le thème "Future-Ready F&B: Powering the Next Wave" (Restauration d'avenir : propulser la prochaine vague), cette édition réunit plus de 520 exposants de plus de 85 pays. Au-delà de la présentation de produits, le salon constitue une plateforme majeure permettant aux entreprises agroalimentaires de développer des partenariats stratégiques, d’échanger sur les innovations et d’explorer les nouvelles tendances du marché en Asie du Sud-Est.

Le pavillon vietnamien, notamment l’espace consacré aux produits des Hauts Plateaux du Centre, attire un grand nombre de visiteurs venus découvrir les spécialités de cette région.

Selon Mai Manh Toan, directeur adjoint du Service de l’industrie et du commerce de Dak Lak, la participation au MIFB 2026 constitue une démarche stratégique visant à conquérir le marché halal, estimé à environ 190 milliards de dollars. Il a indiqué que la province présente plusieurs produits emblématiques certifiés OCOP (One Commune One Product) et Halal, répondant à de strictes normes internationales.

Les produits exposés comprennent notamment des boissons à base de café, de cacao et d’avocat, ainsi que des produits transformés issus des fruits tropicaux caractéristiques de Dak Lak. Parmi les produits phares présentés figure également le café Robusta de Dak Lak, réputé pour sa qualité.

Selon Mai Manh Toàn, l’intérêt manifesté par les partenaires commerciaux et les consommateurs malaisiens constitue un signal particulièrement encourageant pour les entreprises vietnamiennes. Il s'est déclaré convaincu que, grâce à leur qualité reconnue et à leur conformité aux exigences internationales, les produits de Dak Lak, et plus largement ceux du Vietnam, disposent d'un fort potentiel pour s'imposer sur le marché malaisien avant d'élargir leur présence sur d'autres marchés exigeants.

Photo : VNA/CVN

Malgré des exigences réglementaires élevées, les producteurs de Dak Lak se disent confiants grâce à leurs certifications halal reconnues à l'international et à la proximité des habitudes de consommation en Asie du Sud-Est.

Vetha Subramaniam, représentante d'une entreprise locale, s'est déclarée impressionnée par la richesse et l'intensité du café vietnamien. Selon elle, un nombre croissant de consommateurs malaisiens apprécient les cafés au goût prononcé, ce qui offre de réelles perspectives commerciales aux producteurs vietnamiens. Elle a également souligné que la demande croissante de produits naturels et bénéfiques pour la santé constitue une opportunité favorable pour les exportations vietnamiennes.

Au-delà de la promotion commerciale, le salon propose des programmes de mise en relation entre entreprises ainsi que des conférences consacrées à l’intelligence artificielle, à l’automatisation et aux stratégies d’exportation. Ces activités permettent aux entreprises vietnamiennes de mieux comprendre les nouvelles tendances du marché, notamment le développement rapide des aliments et boissons prêts à consommer.

VNA/CVN