Cân Tho sensibilise sur les politiques sur la pêche et la lutte contre la pêche INN

Une conférence visant à vulgariser la réglementation sur l’exploitation des ressources aquatiques et à intensifier la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) s’est tenue jeudi 16 juillet dans la commune de Trân Dê, ville de Cân Tho, dans le Delta du Mékong.

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Photo : VNA/CVN

Organisé par le Service municipal de l’agriculture et de l’environnement, l’événement a réuni une centaine de participants, parmi lesquels des armateurs et des capitaines de navires de pêche des communes et quartiers côtiers de la ville.

Les participants ont été informés des principales dispositions de la loi sur la pêche et des derniers décrets d’application, notamment le Décret gouvernemental n°41/2026/ND-CP du 25 janvier 2026 et le Décret n°246/2026/ND-CP du 29 juin 2026.

Dans le cadre de la stratégie de transformation numérique de la ville, le comité d’organisation a également guidé les pêcheurs et les armateurs à effectuer les démarches de mise à jour des informations relatives à leurs navires sur la plateforme d’identification électronique VNeID et les a formés à l’utilisation du journal de bord électronique.

La conférence a également mis en lumière deux mesures de soutien financées par le budget municipal et destinées à aider les pêcheurs locaux.

Conformément à la Résolution n°06/2026/NQ-HDND du Conseil populaire de la ville de Cân Tho, en date du 29 avril 2026, les armateurs de navires de pêche peuvent bénéficier d’une aide financière pour couvrir les frais d’abonnement au système de surveillance des navires (VMS).

La subvention est calculée sur la base des factures réelles, mais est plafonnée à 300.000 dôngs (11,42 dollars) par navire et par mois et versée annuellement. Pour y prétendre, les navires de pêche doivent être en possession de tous les documents légaux en règle, respecter la réglementation relative à la pêche INN et ne pas désactiver intentionnellement leurs systèmes de surveillance, sauf en cas de force majeure.

Photo : VNA/CVN

La conférence a également informé de la Résolution n°10/2026/NQ-HDND du Conseil populaire de la ville de Cân Tho, en date du 29 avril 2026, relative à une aide financière pour la mise hors service volontaire et la reconversion des navires de pêche qui ne seront plus opérationnels d’ici 2030.

Ainsi, les propriétaires de navires de pêche de six mètres ou plus qui procèdent volontairement à leur radiation et à leur démantèlement, tout en s’engageant à ne pas reprendre leurs activités de pêche ni à acquérir ou construire de nouveaux navires de pêche, recevront une aide unique comprise entre 50 et 300 millions de dôngs, selon la longueur du navire.

Outre l’indemnisation pour la mise hors service des navires, les propriétaires de navires et les membres de leur famille faisant partie de l’équipage ont droit à une aide à la formation professionnelle de 5 millions de dôngs par personne afin de faciliter leur reconversion, cette aide étant disponible pour un maximum de quatre personnes par foyer.

Grâce à ces mesures coordonnées, Cân Tho a réaffirmé son engagement à sensibiliser les pêcheurs aux aspects juridiques de la pêche, à réduire la pression de la pêche dans les eaux côtières et, par conséquent, à promouvoir le développement durable du secteur de la pêche dans le strict respect de la réglementation.

VNA/CVN