CAN-2025 : sans convaincre, la Tunisie rejoint le Nigeria en 8e de finale

La Tunisie s'est qualifiée sans gloire pour les huitièmes de finale de la CAN-2025 en concédant le nul contre la Tanzanie (1-1), lors de la dernière journée du groupe C le 30 décembre à Rabat.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les Tunisiens rejoignent le Nigeria, leader du groupe déjà qualifié, qui a de son côté signé un troisième succès consécutif en dominant l'Ouganda 3-1, à Fès.

En huitièmes de finale, la Tunisie rencontrera le 3 janvier à Casablanca le Mali, qui a fini deuxième du groupe A, tandis que le Nigeria affrontera le 5 janvier à Fès le troisième du groupe F.

La Tanzanie, qui participe à sa quatrième CAN, finit troisième du groupe avec deux points et se retrouve elle aussi qualifiée pour les huitièmes au titre des meilleurs troisièmes. Une première pour les Tanzaniens, qui affronteront le Maroc, pays hôte et favori de la compétition, le 4 janvier à Rabat.

Les Tunisiens, qui restaient sur une défaite honorable contre le Nigeria (menés 3-0, ils étaient revenus à 3-2), ont fait pâle figure lundi 29 décembre en semblant se contenter du minimum.

Dans une rencontre sans rythme, les joueurs de Sami Trabelsi ont d'abord touché les montants sur un tir d'Ismaël Gharbi avant que le jeune milieu d'Augsbourg (Allemagne), 21 ans, ne règle la mire sur pénalty (43e) à la suite d'un ceinturage dans la surface décelé par la vidéo.

À peine revenus des vestiaires, les Tanzaniens ont douché l'assurance des Tunisiens grâce à une frappe rasante de Feisal Salum (48e).

Timorés dans le jeu proposé, les Aigles de Carthage poursuivent leur route dans cette 35e Coupe d'Afrique des nations, dont ils ont remporté une édition, en 2004.

De leur côté, les "Super Eagles" nigérians, vainqueurs de trois CAN (1980, 1994 et 2013), ont fort bien négocié un match sans enjeu pour eux mais où leurs adversaires ougandais devaient impérativement s'imposer pour voir les 8e.

Au sein d'une équipe où beaucoup de titulaires habituels avaient été laissés au repos par le sélectionneur français Eric Chelle, Paul Onuachu s'est distingué en ouvrant la marque dès la 28e minute.

Raphael Onyedika a signé ensuite son premier doublé en sélection (62e et 67e) face à des Ougandais réduits à dix à l'heure de jeu après l'exclusion de leur gardien Salim Magoola, pour une main désespérée en dehors de la surface. Rogers Mato a réduit la marque (75e). Insuffisant pour les "Grues" d'Ouganda qui rentrent à la maison.

AFP/VNA/CVN