Réorganisation et gouvernance renforcée : vers de nouveaux moteurs de croissance

Un an après la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux, les collectivités territoriales sont entrées dans une phase de consolidation de la qualité de la gouvernance, de valorisation des ressources disponibles et de transformation des réformes organisationnelles en véritables leviers de développement.

>> L'administration locale à deux niveaux libère de nouvelles ressources de développement

>> Le modèle d’administration locale à deux niveaux salué par une experte chinoise

>> Rationnalisation de l’appareil : de la réorganisation au fonctionnement

Photo : VNA/CVN

Passer d'une logique de gestion administrative à une gouvernance créatrice de développement

La mise en œuvre de ce modèle constitue une réforme de gouvernance bien plus qu’un simple réaménagement administratif. Les ajustements territoriaux opérés dans les provinces du Centre et des Hauts plateaux du Centre témoignent d’une évolution profonde : il s’agit désormais de passer d’une gestion fondée sur les frontières administratives à une logique de construction d’espaces économiques intégrés.

Ainsi, Dà Nang ne se limite plus à son identité de ville côtière, Gia Lai ne se résume plus à un territoire de hauts plateaux, tandis que l'ensemble de ces localités est désormais appelé à fonctionner comme un espace économique cohérent et unifié. De même, Lâm Dông n'est plus uniquement associée à Dà Lat et à l'agriculture de haute technologie. La transformation ne concerne pas seulement l'élargissement des frontières administratives, mais également la nature même du développement local. Les centres urbains, les zones de production de matières premières, les parcs industriels, les ports maritimes, les plateformes logistiques et les corridors économiques sont désormais intégrés dans une vision commune du développement.

Évaluant le processus de fusion entre Dà Nang et Quang Nam, le secrétaire du Comité municipal du Parti de Dà nang, Lê Ngoc Quang, a souligné que cette réforme ne visait pas uniquement à rationaliser l’appareil administratif, mais surtout à mieux valoriser les potentiels, les avantages comparatifs et les ressources locales dans une nouvelle phase de développement. Selon lui, l’élargissement de l’espace de développement exige une nouvelle approche en matière de gouvernance et de mise en œuvre des politiques publiques.

Photo : VNA/CVN

Dans les faits, les localités issues des regroupements administratifs disposent aujourd’hui d’une envergure de développement nettement supérieure. bénéficie désormais d’une articulation entre espace urbain, industrie, logistique, infrastructures portuaires et zone économique clé de Chu Lai. Gia Lai dispose pour la première fois d’un axe de connexion direct entre les Hauts plateaux et le littoral. Lâm Dông réunit des atouts majeurs dans l’agriculture de haute technologie, les énergies renouvelables, l’industrie minière, le tourisme et l’économie maritime. Khanh Hoà continue, de son côté, de consolider son rôle de pôle régional de l'économie maritime, de la logistique et de l'énergie dans le Centre-Sud.

L'une des évolutions les plus significatives du nouveau modèle réside dans le passage d'une logique de développement fondée sur les limites administratives à une approche basée sur les espaces économiques. À Gia Lai, le président du Comité populaire provincial, Pham Anh Tuân, a ainsi demandé que les quartiers et communes relevant auparavant de la ville de Quy Nhon soient considérés comme un ensemble de développement cohérent, capable de créer des synergies et de se compléter mutuellement, plutôt que d'évoluer de manière fragmentée.

Cette approche implique que les administrations locales ne se limitent plus à la gestion territoriale, mais deviennent de véritables actrices du développement, capables de valoriser les ressources locales et d’élargir les espaces économiques afin de créer de nouveaux moteurs de croissance.

Ces évolutions montrent que le succès du modèle d'administration locale à deux niveaux ne se mesure pas seulement au nombre d'unités administratives rationalisées, mais également à sa capacité à réorganiser les ressources de développement, à faire émerger de nouveaux pôles de croissance et à renforcer la compétitivité des territoires dans un contexte en constante mutation.

Une administration rationalisée au service de l’efficacité publique

Si, auparavant, l’action des autorités locales était principalement évaluée à travers leur capacité à administrer leur territoire et à traiter les procédures administratives, les exigences actuelles portent désormais sur leur aptitude à soutenir concrètement le développement.

Selon Cao Thi Hoa An, secrétaire adjointe permanente du Comité provincial du Parti de Dak Lak, l'enjeu ne consiste plus seulement à réorganiser les structures administratives, mais à améliorer la qualité du fonctionnement des institutions, l'efficacité de l'action publique et leur capacité à répondre aux nouvelles exigences du développement.

Dans un contexte où davantage de compétences sont déléguées aux échelons de proximité, la qualité des ressources humaines, l'efficacité de la coordination entre les différents niveaux d'administration et la maîtrise des technologies numériques deviennent des facteurs déterminants.

C’est pourquoi de nombreuses localités estiment nécessaire d’élaborer rapidement un ensemble d’indicateurs permettant d’évaluer la performance des administrations locales. Ceux-ci ne doivent pas se limiter au nombre de structures rationalisées ou de postes réorganisés, mais inclure également la qualité des services publics, la satisfaction des citoyens et des entreprises, les délais de traitement des dossiers, les résultats en matière de développement et les progrès de la transformation numérique.

Photo : VNA/CVN

Un an après l’entrée en vigueur du modèle, l’enjeu principal n’est donc pas seulement la réorganisation administrative, mais la capacité du système à mobiliser efficacement les ressources, à restructurer les espaces de développement et à générer de nouvelles dynamiques de croissance. C’est là que réside le véritable critère d’évaluation du modèle à deux niveaux dans les années à venir.

L'expérience acquise au cours de cette première année montre d'ailleurs que le renforcement de la décentralisation confère aux cadres locaux un rôle déterminant dans l'efficacité du système. Même rationalisé, un appareil administratif ne peut produire pleinement ses effets si ses agents ne parviennent pas à s'adapter aux nouvelles exigences en matière de gouvernance, de transformation numérique et de mise en œuvre des stratégies de développement.

Dans cette perspective, Dà Nang continue de considérer la transformation numérique comme un levier essentiel pour renforcer la gouvernance urbaine et améliorer la qualité des services publics. De nombreuses autres localités accélèrent également la construction d'une administration numérique, le développement de bases de données partagées et la mise en place de plateformes numériques de gestion afin de répondre aux nouveaux défis de gouvernance.

À la lumière des expériences menées sur le terrain, de nombreux experts et responsables locaux plaident pour l’élaboration rapide d’indicateurs précis d’évaluation de la performance des administrations publiques. Ceux-ci pourraient reposer sur des critères concrets tels que les délais de traitement des dossiers, le niveau de satisfaction des citoyens et des entreprises, les résultats obtenus en matière de développement, l’efficacité de la transformation numérique ou encore la qualité de la coordination entre les différents niveaux de gouvernance.

Au final, le véritable baromètre du modèle d’administration locale à deux niveaux demeure la vitesse de développement des territoires et le degré de satisfaction des citoyens. La première année n’a constitué qu’une phase de mise en place du cadre institutionnel. La prochaine étape exigera des dirigeants davantage d’audace, d’esprit d’initiative et de capacité à lever les obstacles rencontrés sur le terrain, afin de transformer une administration plus légère et plus efficace en un véritable moteur de croissance pour le pays.

VNA/CVN