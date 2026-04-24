Campagne de 500 jours pour rechercher et et identifier les restes des martyrs

Le ministère de la Défense organisé vendredi 24 avril à Hanoï une conférence pour lancer la phase intensive de la campagne de 500 jours visant à accélérer la recherche, le rassemblement et l’identification des restes des martyrs.

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Photo : VNA/CVN

Présidant l’événement, le général de corps d’armée Nguyên Van Gâu, vice-ministre de la Défense et chef adjoint du Comité national de pilotage de la recherche, du rassemblement et de l’identification des restes des martyrs, a salué les efforts et la détermination des unités concernées.

Il a souligné que cette mission revêt une importance politique, sociale et humanitaire profonde, contribuant directement à rendre hommage aux martyrs et à renforcer la confiance du peuple envers le Parti, l’État et l’armée.

Pour atteindre les objectifs de la campagne, il a insisté sur la nécessité d’intensifier les efforts de recherche et de rassemblements des restes des martyrs, tant au pays qu’à l’étranger, en accordant la priorité aux localités clés telles que Tuyên Quang, Quang Tri, Dà Nang, Quang Ngai, Gia Lai, Dak Lak, Tây Ninh, Dông Nai et Hô Chi Minh-Ville.

Des mesures de percée sont indispensables pour accélérer les progrès et atteindre les objectifs fixés, a déclaré le général de corps d’armée Nguyên Van Gâu.

Le vice-ministre a également appelé à l’achèvement, d’ici 2026, du déminage des zones clés de Vi Xuyên, dans la province de Tuyên Quang, ainsi que dans les provinces de Lào Cai et Lang Son, afin de garantir la sécurité absolue des opérations de recherche et de rassemblement des restes des martyrs.

Il a souligné l’importance d’accélérer le prélèvement et le transfert d’échantillons provenant de restes non identifiés dans les cimetières militaires, parallèlement à la numérisation des données pertinentes.

La région militaire IV, qui couvre Thanh Hoa, Nghê An, Hà Tinh, Quang Tri et Huê, pilotera le processus de prélèvement et de transfert avant son déploiement à plus grande échelle au sein des forces armées, a-t-il déclaré, ajoutant que les efforts de communication publique devraient être intensifiés afin de susciter un large consensus au sein de la société.

Qualifiant la phase actuelle de "point culminant", il a exigé une détermination et une efficacité maximales, avec une supervision directe des responsables à tous les niveaux, conformément aux "six principes clairs" : personnel, tâches, responsabilités, autorité, échéanciers et résultats clairement définis.

Depuis le lancement de la campagne le 15 mars 2026, 177 restes ont été retrouvées, dont 17 au Vietnam, 10 au Laos et 150 au Cambodge, et près de 630 hectares de terrain ont été déminés.

VNA/CVN