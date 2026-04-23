Le Vietnam renforce la protection de ses ressortissants face aux risques de séisme et de tsunami au Japon

L’ambassade du Vietnam au Japon a rapidement activé des dispositifs de réponse d’urgence, tout en travaillant de manière proactive avec les autorités locales afin de suivre de près la situation et de se tenir prête à mettre en œuvre des plans de protection consulaire si nécessaire.

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Photo : Kyodo/VNA/CVN

Conformément aux directives du ministère des Affaires étrangères, l’ambassade du Vietnam au Japon a rapidement activé des dispositifs de réponse d’urgence, tout en travaillant de manière proactive avec les autorités locales afin de suivre de près la situation et de se tenir prête à mettre en œuvre des plans de protection consulaire si nécessaire.

C’est ce qu’a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Pham Thu Hang, dans l’après-midi du 23 avril, lors de la conférence de presse périodique du ministère, en réponse à une question de journalistes concernant la protection des citoyens vietnamiens au Japon dans le contexte des alertes de risques de séismes et de tsunamis émises par ce pays.

Selon elle, l’ambassade du Vietnam au Japon, ainsi que les autres représentations vietnamiennes dans la région, ont activement guidé la communauté vietnamienne vivant, étudiant et travaillant au Japon, en particulier dans les zones à haut risque telles que la région du Nord-Est sur les mesures de prévention et de réponse aux catastrophes naturelles, ainsi que sur les modalités de contact avec les représentations diplomatiques en cas d’urgence.

Les lignes d’assistance consulaire restent opérationnelles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin d’assurer la réception et le traitement rapides des informations.

Pham Thu Hang a affirmé que le ministère des Affaires étrangères, en coordination avec les représentations vietnamiennes au Japon, continuera de suivre de près l’évolution de la situation et de coopérer étroitement avec la partie japonaise afin de déployer de manière rapide et efficace les mesures de protection consulaire, garantissant au maximum la sécurité des personnes et des biens de la communauté vietnamienne résidant au Japon.

VNA/CVN