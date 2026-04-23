Des exposants vietnamien présents au salon Hannover Messe 2026

Dans le cadre du programme national de promotion commerciale piloté par le ministère de l’Industrie et du Commerce, l’Association vietnamienne des industries de soutien (VASI), en coordination avec le Service de l’industrie et du commerce de Hanoï, a organisé le pavillon vietnamien au salon industriel Hannover Messe 2026, tenu du 20 au 24 avril en Allemagne.

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Photo : VNA/CVN

Près de 20 entreprises vietnamiennes spécialisées dans la mécanique, l’automatisation, la fabrication de moules et l’industrie de soutien y ont participé, avec l’objectif de trouver de nouveaux partenaires, promouvoir l'industrie manufacturière du Vietnam et suivre les grandes tendances technologiques mondiales.

Dans le cadre du salon, l'ambassade du Vietnam en Allemagne, en collaboration avec l'Agence de promotion du commerce et des investissements de Hanovre (Hannoverimpuls) et la VASI, a organisé le 21 avril au soir la soirée de réseautage industriel et technologique "Vietnam Night".

L'ambassadeur du Vietnam en Allemagne, Nguyên Dac Thành, était présent à cet événement.

Dans un contexte de recomposition des chaînes d’approvisionnement mondiales et de stratégies de réduction des risques adoptées par les entreprises allemandes, le développement de la coopération industrielle et technologique avec de nouveaux marchés suscite un intérêt croissant en Allemagne. Selon Peter Eisenschmidt, responsable des relations internationales de l'Agence de développement économique Hannoverimpuls, le Vietnam et l’Asie du Sud-Est deviennent des destinations stratégiques pour l’industrie allemande.

Truong Thi Chi Binh, secrétaire générale et vice-présidente de la VASI, a souligné l’intérêt croissant des entreprises allemandes pour l’industrie vietnamienne, désormais considérée comme un acteur émergent de l'industrie manufacturière mondiale.

Selon elle, Hannover Messe 2026 marque un tournant vers l’intelligence artificielle et les données. Face à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée, les entreprises manufacturières vietnamiennes accélèrent l’automatisation et l’adoption de solutions de Vision AI afin de réduire leur dépendance à la main-d’œuvre et de développer des systèmes de données favorisant l’usage futur de l’IA.

Parmi les exposants, la société Automech, spécialisée dans les solutions d’automatisation pour l’industrie mécanique, a présenté pour la première fois ses solutions d’automatisation à Hannover Messe. Dès les premiers jours du salon, Automech a suscité l’intérêt de nombreux partenaires internationaux, particulièrement sensibles à l’origine vietnamienne de ses produits. Son président du conseil d’administration, Luong Duc Thu, a estimé que la participation à ce type d’événement constituait une opportunité stratégique pour intégrer davantage les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Toutefois, les entreprises vietnamiennes doivent encore intensifier leurs investissements, tant sur le plan technologique que managérial, afin de renforcer leur compétitivité. Cela suppose également un accompagnement accru des pouvoirs publics et des autorités locales pour soutenir le développement du secteur privé, a-t-il ajouté.

De son côté, la VASI poursuit depuis plusieurs années sa coopération avec des organisations allemandes telles que les chambres de commerce et des institutions de développement, afin de faciliter les échanges et les connexions entre entreprises des deux pays. "Travailler avec les partenaires allemands est exigeant, mais tout à fait réalisable. Les entreprises vietnamiennes ont déjà démontré leur capacité à exporter vers l’Allemagne et disposent d’un potentiel réel pour renforcer leur présence dans les chaînes de valeur industrielles", a affirmé Truong Thi Chi Binh.

Considéré comme le plus grand salon industriel au monde, Hannover Messe a réuni cette année environ 3.500 exposants issus des secteurs de la mécanique, du numérique, de l’énergie et des technologies industrielles.

VNA/CVN