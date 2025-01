Les météorologues comptent sur l’IA pour anticiper de futures tempêtes

L’Institut de recherche et d’application de l’intelligence artificielle de l’Université des sciences et technologies de Hanoi, ainsi que les unités concernées, ont été chargés de travailler en étroite collaboration avec le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF) pour intégrer l’intelligence artificielle (IA) dans la prévision des typhons avant la saison des pluies et des tempêtes de 2025.