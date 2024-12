Hô Chi Minh-Ville : vers une flotte de bus 100% verte d'ici 2030

>> Hô Chi Minh-Ville envisage d'investir davantage de stations de ravitaillement en GNC pour les bus

>> Les bus électriques gagnent en popularité à Hanoï

Photo : VNA/CVN

Un rapport du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville présente une feuille de route et des politiques spécifiques, visant à accélérer la transition du transport public de la ville vers des bus à énergie propre. Le rapport a été rédigé par le Service des Transports et le Comité populaire municipal le soumettra au Conseil populaire municipal lors de sa prochaine session prévue en janvier 2025.

Le rapport propose également une feuille de route d’investissement pour les bornes de recharge électrique et les stations-service de gaz naturel comprimé (GNC). Plus précisément, au cours de la période 2025-2030, Hô Chi Minh-Ville investira dans près de 300 bornes de recharge aux stations d’autobus et aux parkings des unités gérées par l'État. Entre 2025 et 2026, elle investira dans trois stations-service de GNC à des stations d’autobus.

Selon le rapport, les unités qui empruntent des capitaux à la Société publique de financement et d'investissement de Hô Chi Minh-Ville (Ho Chi Minh City Finance and Investment State-Owned Company - HFIC) dans des projets d'investissement pour la transition vers les véhicules verts bénéficieront de soutien en matière de taux d'intérêt afin de faciliter leur mise en œuvre. Les investissements dans les bornes de recharge et les stations GNC seront aussi soutenus.

Selon le Comité populaire de la ville, la pollution de l'air causée par la circulation automobile s'aggrave, entraînant des pertes économiques estimées entre 10,8 et 13,2 milliards d'USD chaque année. S'il n'existe pas de feuille de route pour l’adoption des bus électriques, la pollution deviendra plus grave, affectant considérablement la santé des personnes et causant des dommages économiques.

VNA/CVN