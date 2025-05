C3 : Manchester United corrige l'Athletic Bilbao et se rapproche de la finale

En supériorité numérique dès la 35 e minute, Manchester United, qui n'a plus que l'Europe pour sauver sa saison, a corrigé l'Athletic Bilbao (3-0) jeudi 1 er mai à San Mamés en demi-finale aller de la Ligue Europa et s'est rapproché d'une nouvelle finale.

Les Red Devils, seulement quatorzièmes de Premier League, ont fait tomber les Lions basques, impuissants sur leur pelouse malgré une ambiance magnifique, après l'expulsion sévère du défenseur Dani Vivian pour une obstruction sur le buteur danois Rasmus Hojlund, et qui voient leur rêve de finale à domicile, le 21 mai, s'éloigner.

Le club anglais, mis sur les bons rails par le Brésilien Casemiro (30e) et porté par un doublé de son capitaine portugais Bruno Fernandes (37e sur penalty, 45e+4), se rapproche lui d'une troisième finale de C3, dernière chance de sauver une saison cauchemardesque et de retrouver la Ligue des champions.

Les Mancuniens, ultra-réalistes, ont profité des largesses défensives adverses pour ouvrir le score contre le cours du jeu, alors que les Basques venaient de se créer les meilleures occasions (7e, 11e, 19e), avant de s'effondrer à la suite du pénalty contesté accordé à Hojlund et du carton rouge de Vivian.

Cette situation, révisée par l'arbitrage vidéo, a provoqué la colère et l'incompréhension des joueurs et du staff de Bilbao, qui réclamait, en vain, une main de l'Argentin Alejandro Garnacho au départ de l'action.

Ils ont, ensuite, passé leur temps à défendre, et auraient même pu subir une humiliation encore plus lourde, mais le latéral marocain Noussair Mazraoui (45e+4) et le milieu brésilien Casemiro (64e), premier buteur du match, ont trouvé la barre et le poteau adverse.

Il leur faudra désormais un immense exploit sur la pelouse d'Old Trafford jeudi prochain 8 mai pour remonter ce retard de trois buts et rejoindre Tottenham, ou les Norvégiens de Bodo Glimt, en finale.

