L'envoyée de l'ONU en Somalie exprime son optimisme au sujet des efforts de stabilisation

>> Zenenga nommé représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en Somalie

>> L'ONU dévoile un plan humanitaire de 1,6 milliard d'USD pour la Somalie

>> Somalie : plus de 30 terroristes éliminés par l'armée

La représentante spéciale du secrétaire général des Nations unies pour la Somalie et cheffe de la Mission d'assistance de l'ONU en Somalie, Catriona Laing, a assuré qu'elle "continuerait à soutenir et à défendre le pays à l'avenir, même si son mandat arrive bientôt à son terme". Elle a déclaré, dans un communiqué, "être pleinement convaincue que la Somalie réussirait et que l'Union africaine et les Nations unies, ainsi que d'autres partenaires internationaux, continueraient à jouer un rôle crucial en soutenant les Somaliens sur leur chemin vers la paix et la stabilité". "Pour moi, la Somalie est un lieu d'espoir et d'amitié, et je continuerai à la soutenir et à la défendre où que je sois", a assuré Mme Laing, dont la mission d'un an se termine en mai 2024. L'ONU travaille par ailleurs avec les autorités somaliennes pour élaborer un plan réaliste afin de garantir que l'élan vers le principe "une personne, une voix" soit maintenu.

APS/VNA/CVN