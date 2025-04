Philippines

Éruption explosive du volcan du mont Kanlaon dans le Centre du pays

Une éruption explosive a secoué mardi matin 8 avril le Mont Kanlaon dans le Centre des Philippines, a déclaré l'Institut philippin de volcanologie et de sismologie.

"Une éruption explosive est actuellement en cours au cratère du sommet du Kanlaon, qui a commencé aujourd'hui à 05h51 heure locale", a déclaré Ma. Antonia Bornas, cheffe de la division de surveillance des volcans et de prévision des éruptions de l'institut, lors d'une interview à la radio. Dans un avis, l'institut a déclaré que l'éruption "produit un volumineux panache courbé d'environ 4.000 mètres de haut dérivant vers le sud-ouest". L'institut n'a pas relevé le niveau d'alerte volcanique malgré l'éruption. Le volcan Kanlaon est en niveau d'alerte 3 depuis sa dernière éruption en décembre de l'année dernière. Le Kanlaon, qui chevauche les provinces du Negros Oriental et du Negros Occidental sur l'île de Negros, est l'un des 24 volcans les plus actifs du pays.

Xinhua/VNA/CVN