Bref, la série culte de Kyan Khojandi, renaît en février sur Disney+



Surprise, Bref revient ! Phénomène du début des années 2010 sur Canal+, la série qui a révélé Kyan Khojandi reprend du service le 14 février sur Disney+, changeant non seulement de crémerie mais aussi de format pour une saison 2 plus longue et ambitieuse.